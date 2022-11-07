Опытные инструкторы обучают земляков основам ведения боя Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В центре военной подготовки «Русь» в Миассе (Челябинская область) обучают земляков военному делу. Как сообщили URA.RU в группе общественно — патриотического движения (ОПД), у инструкторов центра за плечами опыт участия в спецоперации на Украине.

«Они [инструкторы], как никто знают, как и что нужно делать, чтобы сохранить жизнь себе и товарищу. Ребята сначала дают теорию, а потом обучающиеся оттачивают полученные знания на практике», — сообщили URA.RU в официальной группе ОПД «ZOV Миасса» в «ВКонтакте».

Там отметили, что информация до обучающихся доносится четко и понятно. Курсы будут полезны, как сильному, так и слабому полу. В период проведения спецоперации каждому гражданину нужно уметь защищать страну.

Спецоперация на Украине продолжается девятый месяц, с 24 февраля. Как заявил президент России Владимир Путин, основной целью ее проведение является защита жителей Донбасса, Запорожья и Херсона от агрессии со стороны Украины. В конце сентября освобожденные от националистов территории вошли в состав РФ.

Фото: «ZOV Миасса» в «ВКонтакте»

Фото: «ZOV Миасса» в «ВКонтакте»