07 ноября 2022

В Курган придет потепление. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеходный переход, пешеход
С 8 по 14 ноября в Кургане будет тепло Фото:

С 8 по 14 ноября в Кургане ожидается теплая погода и мокрый снег. Об этом в своем блоге сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 8 по 14 ноября в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на четыре-семь градусов. Потепление будет сопровождаться снегом и мокрым снегом. В отдельные часы возможен дождь», — указано в прогнозе, который опубликован на сайте «Блог Ильи Винштейна». Температура воздуха на днем составит 0…+3 градуса. Ночью столбики термометров покажут 0…-3 градуса.

Кратковременное похолодание ожидается 16 и 17 ноября. Днем будет -5…-9 градусов. Ночью температура воздуха составит -9…-14 градусов. После 18 ноября снова потеплеет.

Ранее URA.RU сообщало, что ноябрь в Кургане ожидается теплым. По прогнозу Винштейна, среднемесячная температура воздуха превысит норму на один-два градуса.

Курганцам пообещали теплую ноябрьскую неделю

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С 8 по 14 ноября в Кургане ожидается теплая погода и мокрый снег. Об этом в своем блоге сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн. «С 8 по 14 ноября в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на четыре-семь градусов. Потепление будет сопровождаться снегом и мокрым снегом. В отдельные часы возможен дождь», — указано в прогнозе, который опубликован на сайте «Блог Ильи Винштейна». Температура воздуха на днем составит 0…+3 градуса. Ночью столбики термометров покажут 0…-3 градуса. Кратковременное похолодание ожидается 16 и 17 ноября. Днем будет -5…-9 градусов. Ночью температура воздуха составит -9…-14 градусов. После 18 ноября снова потеплеет. Ранее URA.RU сообщало, что ноябрь в Кургане ожидается теплым. По прогнозу Винштейна, среднемесячная температура воздуха превысит норму на один-два градуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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