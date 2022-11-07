С 8 по 14 ноября в Кургане будет тепло Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 8 по 14 ноября в Кургане ожидается теплая погода и мокрый снег. Об этом в своем блоге сообщает синоптик-любитель Илья Винштейн.

«С 8 по 14 ноября в Кургане прогнозируется теплая погода. Температура будет выше нормы на четыре-семь градусов. Потепление будет сопровождаться снегом и мокрым снегом. В отдельные часы возможен дождь», — указано в прогнозе, который опубликован на сайте «Блог Ильи Винштейна». Температура воздуха на днем составит 0…+3 градуса. Ночью столбики термометров покажут 0…-3 градуса.

Кратковременное похолодание ожидается 16 и 17 ноября. Днем будет -5…-9 градусов. Ночью температура воздуха составит -9…-14 градусов. После 18 ноября снова потеплеет.

Ранее URA.RU сообщало, что ноябрь в Кургане ожидается теплым. По прогнозу Винштейна, среднемесячная температура воздуха превысит норму на один-два градуса.