Ноябрь в Кургане ожидается теплым. Фото

31 октября 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

С 3 ноября ожидается наступление метеорологической зимы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане ожидается теплая погода в ноябре. Маловероятно, что месяц будет холодным, но с 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы, пишет в своем блоге синоптик-любитель Илья Винштейн. «Предварительно ожидается, что ноябрь в Кургане будет теплым. Среднемесячная температура превысит норму на 1-2 градуса. Вероятность холодного месяца крайне мала», — пишет Винштейн. Температура в начале ноября ожидается положительной. 1—2 ноября днем будет +3…+5, ночью 0…+3. Пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. С 3 ноября в Кургане прогнозируется наступление метеорологической зимы, среднесуточная температура не будет превышать 0 градусов. Осадки будут преимущественно в виде снега, ожидается постепенное увеличение высоты снежного покрова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидались гололед и мокрый снег. В некоторых округах области прошел мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигали до 15 метров в секунду. В начале ноября ожидаются смешанные осадки в виде дождя и снега Илья Винштейн

В Кургане ожидается теплая погода в ноябре. Маловероятно, что месяц будет холодным, но с 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы, пишет в своем блоге синоптик-любитель Илья Винштейн. «Предварительно ожидается, что ноябрь в Кургане будет теплым. Среднемесячная температура превысит норму на 1-2 градуса. Вероятность холодного месяца крайне мала», — пишет Винштейн. Температура в начале ноября ожидается положительной. 1—2 ноября днем будет +3…+5, ночью 0…+3. Пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. С 3 ноября в Кургане прогнозируется наступление метеорологической зимы, среднесуточная температура не будет превышать 0 градусов. Осадки будут преимущественно в виде снега, ожидается постепенное увеличение высоты снежного покрова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидались гололед и мокрый снег. В некоторых округах области прошел мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигали до 15 метров в секунду.