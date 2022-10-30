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Ноябрь в Кургане ожидается теплым. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, церковь, зима, богоявленский храм, рпц, зима курган, богоявленский собор
С 3 ноября ожидается наступление метеорологической зимы Фото:

В Кургане ожидается теплая погода в ноябре. Маловероятно, что месяц будет холодным, но с 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы, пишет в своем блоге синоптик-любитель Илья Винштейн.

«Предварительно ожидается, что ноябрь в Кургане будет теплым. Среднемесячная температура превысит норму на 1-2 градуса. Вероятность холодного месяца крайне мала», — пишет Винштейн.

Температура в начале ноября ожидается положительной. 1—2 ноября днем будет +3…+5, ночью 0…+3. Пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. С 3 ноября в Кургане прогнозируется наступление метеорологической зимы, среднесуточная температура не будет превышать 0 градусов. Осадки будут преимущественно в виде снега, ожидается постепенное увеличение высоты снежного покрова.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидались гололед и мокрый снег. В некоторых округах области прошел мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигали до 15 метров в секунду.

В начале ноября ожидаются смешанные осадки в виде дождя и снега

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В Кургане ожидается теплая погода в ноябре. Маловероятно, что месяц будет холодным, но с 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы, пишет в своем блоге синоптик-любитель Илья Винштейн. «Предварительно ожидается, что ноябрь в Кургане будет теплым. Среднемесячная температура превысит норму на 1-2 градуса. Вероятность холодного месяца крайне мала», — пишет Винштейн. Температура в начале ноября ожидается положительной. 1—2 ноября днем будет +3…+5, ночью 0…+3. Пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. С 3 ноября в Кургане прогнозируется наступление метеорологической зимы, среднесуточная температура не будет превышать 0 градусов. Осадки будут преимущественно в виде снега, ожидается постепенное увеличение высоты снежного покрова. Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидались гололед и мокрый снег. В некоторых округах области прошел мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигали до 15 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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