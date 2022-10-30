В Кургане ожидается теплая погода в ноябре. Маловероятно, что месяц будет холодным, но с 3 ноября прогнозируется наступление метеорологической зимы, пишет в своем блоге синоптик-любитель Илья Винштейн.
«Предварительно ожидается, что ноябрь в Кургане будет теплым. Среднемесячная температура превысит норму на 1-2 градуса. Вероятность холодного месяца крайне мала», — пишет Винштейн.
Температура в начале ноября ожидается положительной. 1—2 ноября днем будет +3…+5, ночью 0…+3. Пройдут смешанные осадки в виде дождя и мокрого снега. С 3 ноября в Кургане прогнозируется наступление метеорологической зимы, среднесуточная температура не будет превышать 0 градусов. Осадки будут преимущественно в виде снега, ожидается постепенное увеличение высоты снежного покрова.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане ожидались гололед и мокрый снег. В некоторых округах области прошел мокрый снег с дождем, местами порывы ветра достигали до 15 метров в секунду.
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