В Перми на «Альфа Банк» завели дело из-за рекламы ипотеки

В рекламе банк указал не все условия кредита Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми «Альфа Банк» заподозрили в нарушении закона о рекламе. Региональное УФАС России возбудило против организации дело из-за рекламы ипотечного кредита, в которой банк указал не все условия кредитования.

«В рекламе банка содержалось указание на процентную ставку, но отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита», — приводятся слова начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Марии Герасимовой в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, отсутствие информации не дает возможности сделать объективный вывод о полной стоимости кредита, а значит налицо признаки нарушения Закона о рекламе.

Если банк признают нарушителем, то ему грозит штраф от 300 до 800 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 21 ноября.