07 ноября 2022

В Перми на «Альфа Банк» завели дело из-за рекламы ипотеки

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Виды города. Пермь, альфа банк, клиенты банка, виды перми
В рекламе банк указал не все условия кредита Фото:

В Перми «Альфа Банк» заподозрили в нарушении закона о рекламе. Региональное УФАС России возбудило против организации дело из-за рекламы ипотечного кредита, в которой банк указал не все условия кредитования.

«В рекламе банка содержалось указание на процентную ставку, но отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита», — приводятся слова начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Марии Герасимовой в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, отсутствие информации не дает возможности сделать объективный вывод о полной стоимости кредита, а значит налицо признаки нарушения Закона о рекламе.

Если банк признают нарушителем, то ему грозит штраф от 300 до 800 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 21 ноября.

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В Перми «Альфа Банк» заподозрили в нарушении закона о рекламе. Региональное УФАС России возбудило против организации дело из-за рекламы ипотечного кредита, в которой банк указал не все условия кредитования. «В рекламе банка содержалось указание на процентную ставку, но отсутствовала информация о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита», — приводятся слова начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС России Марии Герасимовой в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте». По ее мнению, отсутствие информации не дает возможности сделать объективный вывод о полной стоимости кредита, а значит налицо признаки нарушения Закона о рекламе. Если банк признают нарушителем, то ему грозит штраф от 300 до 800 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 21 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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