В свердловском МЧС опровергли информацию о пожаре на Белоярской АЭС

ГУ МЧС России по Свердловской области опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС 6 ноября, которую распространили в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях распространяли информацию о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, который начался вечером 6 ноября.
Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в момент возгорания в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.
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