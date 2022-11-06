В свердловском МЧС опровергли информацию о пожаре на Белоярской АЭС

07 ноября 2022 в 07:38 Размер текста - 17 +

Свердловское МЧС опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС Фото: Анна Майорова © URA.RU ГУ МЧС России по Свердловской области опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС 6 ноября, которую распространили в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях распространяли информацию о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, который начался вечером 6 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в момент возгорания в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

ГУ МЧС России по Свердловской области опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС 6 ноября, которую распространили в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях распространяли информацию о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, который начался вечером 6 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в момент возгорания в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.