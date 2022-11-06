06 ноября 2022
05 ноября 2022

В свердловском МЧС опровергли информацию о пожаре на Белоярской АЭС

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Белоярская атомная электростанция имени И.В. Курчатова. Свердловская область, Заречный, белоярская аэс, белоярская атомная электростанция
Свердловское МЧС опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС Фото:

ГУ МЧС России по Свердловской области опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС 6 ноября, которую распространили в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях распространяли информацию о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, который начался вечером 6 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в момент возгорания в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

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ГУ МЧС России по Свердловской области опровергло информацию о пожаре на Белоярской АЭС 6 ноября, которую распространили в соцсетях. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Информация о пожаре на Белоярской АЭС не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в соцсетях распространяли информацию о якобы пожаре в машинном зале реактора №3 на Белоярской АЭС, который начался вечером 6 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что в свердловском селе Малая Лая загорелась кровля кафе, в момент возгорания в заведении находились посетители. Площадь пожара составила 2000 квадратных метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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