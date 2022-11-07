Бывшему директору курганского департамента грозит до 10 лет колонии за коррупцию

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-директора департамента имущественных и земельных отношений Михаила Герштанского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бывшему директору департамента имущественных и земельных отношений Михаилу Герштанскому грозит до десяти лет колонии за превышение должностных полномочий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Заместитель прокурора Кургана утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора департамента имущественных и земельных отношений. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (п. „в“ ч. 3 ст. 286 УК РФ). <…> В случае признания его виновным, ему грозит наказание от трех до десяти лет лишения свободы. Также он не сможет занимать определенные должности на срок до трех лет», — говорится в сообщении надзорного ведомства. По версии следствия, будучи руководителем департамента (в период с 2016 по 2019 гг.), он подписал документы о принятии на баланс региона жилых помещений в селе Сафакулево и городе Петухово, которые не отвечали санитарно-техническим требованиям. Квартиры были предоставлены детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. Материалы уголовного дела направлены в Курганский городской суд для рассмотрения.

В прокуратуре уточнили, что сейчас в жилом доме в Петухово подрядчик устранил недостатки, допущенные при строительстве. В селе Сафакулево прокуратура через суд добивается обеспечить граждан другими жилыми помещениями.

Ранее URA.RU писало, что Курганский областной суд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела по превышению полномочий в отношении управделами гордумы Кургана Михаила Герштанского. В областном суде тогда постановили, что в обвинении содержится достаточно документов, указывающих на превышение полномочий.