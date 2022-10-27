Управделами курганской гордумы обвиняют в покупке непригодного жилья по госконтракту

Управделами курганской гордумы Герштанского обвинили в превышении полномочий при выполнении госконтрактов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела по превышению полномочий в отношении управделами Курганской городской думы Михаила Герштанского. Его обвиняют в приобретении непригодного жилья для сирот по завышенной стоимости по госконтрактам в бытность директором регионального департамента имущественных и земельных отношений. Об этом говорится в материалах областного суда.

«Герштанский обвиняется в том, что <…> являясь должностным лицом, совершил умышленные действия, явно выходящие за пределы его полномочий, <…>, а именно незаконные закупочные процедуры по приобретению по заведомо для него завышенной стоимости жилых помещений (квартир) непригодных для проживания для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — приводится мнение следственных органов в постановлении. Вероятное превышение полномочий произошло с октября 2016 г. по ноябрь 2017 г. Государству был нанесен материальный ущерб.

Дело Гершанского уже рассматривали в городском суде в конце августа текущего года. Тогда суд постановил вернуть дело в прокуратуру из-за некорректно сформулированного обвинения.

В областном суде апелляцию прокуратуры удовлетворили и постановили, что в обвинении содержится достаточно документов, указывающих на превышение полномочий. В связи с этим было решено «отменить постановление Курганского городского суда Курганской области от 29 августа 2022 г. о возвращении прокурору уголовного дела в отношении Герштанского Михаила Юрьевича». Дело вновь направлено в городской суд на рассмотрение.