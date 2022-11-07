В Кургане начался суд по иску УМВД к автоподставщице

08 ноября 2022 в 12:58 Размер текста - 17 +

УМВД по Курганской области требует признать пост Камшиловой недостоверным и порочащим честь, достоинство и деловую репутацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский городской суд приступил к рассмотрению иска УМВД по Курганской области к общественнице Марине Камшиловой, известной в городе как автоподставщица. Ведомство требует признать пост Камшиловой во «ВКонтакте» о работе ГИБДД не соответствующим действительности, порочащим часть, достоинство и деловую репутацию сотрудников ГИБДД и УМВД. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «Согласно заключению специалиста […], высказывания пользователя „Марина Камшилова“ содержат негативную характеристику деятельности сотрудников ГИБДД России по Курганской области, указание на недобросовестное исполнение ими своих обязанностей. Автор отмечает, что сотрудники ГИБДД способствуют нарушению правил дорожного движения. Текст публикации содержит указание на непрофессионализм, отсутствие навыков и умений, безразличие к своим служебным обязанностям», — говорится в иске регионального УМВД к Камшиловой. Марина Камшилова сообщила URA.RU, что судебное слушание отложено. Она отмечает, что информация в ее посте негативная, но достоверная. «Я начала свою речь с цитаты Цицерона, что безнаказанность — это поощрение преступления… Заседание отложили. На следующее заседание позовут эксперта и представителя ГИБДД, чтобы он рассказал о должностных обязанностях дознавателей, так как в посте я писала, что дознаватели не выписывают штрафы», — рассказала Камшилова. Ранее URA.RU писало, что Марина Камшилова была оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию поста с негативной информацией о работе ГИБДД. В октябре 2021 года она написала пост в соцсети «ВКонтакте» по резонансному ДТП на улице Дзержинского, в котором обвинила в аварии сотрудников ГИБДД. В отношении автора был составлен протокол по ч.3 ст. 20.1. КоАП РФ. Камшилова обжаловала решение, Курганский областной суд штраф отменил и дело закрыл за отсутствием состава правонарушения. Позже Камшилова взыскала с УМВД по Курганской области 12 тысяч рублей за протокол и штраф по делу о публикации поста с критикой работы сотрудников ГИБДД. Однако ведомство обжалует это решение.

Курганский городской суд приступил к рассмотрению иска УМВД по Курганской области к общественнице Марине Камшиловой, известной в городе как автоподставщица. Ведомство требует признать пост Камшиловой во «ВКонтакте» о работе ГИБДД не соответствующим действительности, порочащим часть, достоинство и деловую репутацию сотрудников ГИБДД и УМВД. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ведомства. «Согласно заключению специалиста […], высказывания пользователя „Марина Камшилова“ содержат негативную характеристику деятельности сотрудников ГИБДД России по Курганской области, указание на недобросовестное исполнение ими своих обязанностей. Автор отмечает, что сотрудники ГИБДД способствуют нарушению правил дорожного движения. Текст публикации содержит указание на непрофессионализм, отсутствие навыков и умений, безразличие к своим служебным обязанностям», — говорится в иске регионального УМВД к Камшиловой. Марина Камшилова сообщила URA.RU, что судебное слушание отложено. Она отмечает, что информация в ее посте негативная, но достоверная. «Я начала свою речь с цитаты Цицерона, что безнаказанность — это поощрение преступления… Заседание отложили. На следующее заседание позовут эксперта и представителя ГИБДД, чтобы он рассказал о должностных обязанностях дознавателей, так как в посте я писала, что дознаватели не выписывают штрафы», — рассказала Камшилова. Ранее URA.RU писало, что Марина Камшилова была оштрафована на 30 тысяч рублей за публикацию поста с негативной информацией о работе ГИБДД. В октябре 2021 года она написала пост в соцсети «ВКонтакте» по резонансному ДТП на улице Дзержинского, в котором обвинила в аварии сотрудников ГИБДД. В отношении автора был составлен протокол по ч.3 ст. 20.1. КоАП РФ. Камшилова обжаловала решение, Курганский областной суд штраф отменил и дело закрыл за отсутствием состава правонарушения. Позже Камшилова взыскала с УМВД по Курганской области 12 тысяч рублей за протокол и штраф по делу о публикации поста с критикой работы сотрудников ГИБДД. Однако ведомство обжалует это решение.