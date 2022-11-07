Рецидивист из ХМАО забил знакомого до смерти из-за спора о тюремной жизни

08 ноября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Мужчина забил знакомого до смерти голыми руками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Урае рецидивиста подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчина избил своего собутыльника во время спора об условиях содержания в тюрьме. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО. «При совместном распитии алкоголя в квартире одного из домов 1-а микрорайона Урая, во время ссоры, возникшей из-за разногласий об условиях отбывания наказания в исправительных учреждениях, подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и в сфере оборота наркотических средств, нанес не менее 10 ударов руками в область головы 46-летнему местному жителю, также неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Сам подозреваемый задержан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) осудили мужчину, который убил собутыльника ножом и табуретом. После происшествия злоумышленник лег спать.

В Урае рецидивиста подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчина избил своего собутыльника во время спора об условиях содержания в тюрьме. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО. «При совместном распитии алкоголя в квартире одного из домов 1-а микрорайона Урая, во время ссоры, возникшей из-за разногласий об условиях отбывания наказания в исправительных учреждениях, подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и в сфере оборота наркотических средств, нанес не менее 10 ударов руками в область головы 46-летнему местному жителю, также неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Сам подозреваемый задержан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) осудили мужчину, который убил собутыльника ножом и табуретом. После происшествия злоумышленник лег спать.