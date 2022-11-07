07 ноября 2022
06 ноября 2022

Рецидивист из ХМАО забил знакомого до смерти из-за спора о тюремной жизни

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина забил знакомого до смерти голыми руками Фото:

В Урае рецидивиста подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчина избил своего собутыльника во время спора об условиях содержания в тюрьме. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО.

«При совместном распитии алкоголя в квартире одного из домов 1-а микрорайона Урая, во время ссоры, возникшей из-за разногласий об условиях отбывания наказания в исправительных учреждениях, подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и в сфере оборота наркотических средств, нанес не менее 10 ударов руками в область головы 46-летнему местному жителю, также неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по уголовному делу силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Сам подозреваемый задержан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) осудили мужчину, который убил собутыльника ножом и табуретом. После происшествия злоумышленник лег спать.

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В Урае рецидивиста подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Мужчина избил своего собутыльника во время спора об условиях содержания в тюрьме. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по ХМАО. «При совместном распитии алкоголя в квартире одного из домов 1-а микрорайона Урая, во время ссоры, возникшей из-за разногласий об условиях отбывания наказания в исправительных учреждениях, подозреваемый, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности и в сфере оборота наркотических средств, нанес не менее 10 ударов руками в область головы 46-летнему местному жителю, также неоднократно привлекавшемуся к уголовной ответственности. От полученных травм потерпевший скончался через несколько дней в медицинском учреждении», — говорится в сообщении ведомства. Сейчас по уголовному делу силовики проводят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия. Сам подозреваемый задержан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске (ХМАО) осудили мужчину, который убил собутыльника ножом и табуретом. После происшествия злоумышленник лег спать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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