Видео житель Тюмени опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Тюмени сделал видеоролик, в котором показал свои представления об альтернативной реальности. Видео автор опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Съемка велась на улице 8 Марта, возле правительства Тюменской области.

«Я хотел показать альтернативную реальность, где пришельцы захватывают планету. Я сделал эффект, как в фильме „День независимости“, и, похоже, получилось», — рассказал пользователь соцсети Сережа Свэгин. Видео автор подписал «Independance day in Тyumen» (День независимости в Тюмени — прим. ред.).

Съемка велась возле центральной площади и правительства области, с улицы 8 Марта. Большинство тюменцев оценили творение земляка. «Не, ну это прям круто», — написал Тимур Струков. «Неплохо, делай еще», — прокомментировал Вадим Фахрутдинов. Но нашлись и те, высказался по поводу такого творчества более категорично. «Что-то спецэффектов мало, надо больше, чтобы как в крутом фильме со Стивеном Сигалом было зрелище, а тут так, начинающая волна, на два балла из 10», — высказалась Мария Прекрасная.