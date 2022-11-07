07 ноября 2022

Мэрия столицы ЯНАО лишится замглавы, отвечающего за политику. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновница, заседание, женские руки
Лариса Евдокимова работала в должности замглавы с октября 2021 года Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Салехарда (ЯНАО) ликвидируют должность замглавы по соцполитике. Как сообщил URA.RU источник в мэрии города, с нынешним замом Ларисой Евдокимовой, курирующей это направление, не продлили контракт.

«Столица останется без заместителя главы по социальной политике — Ларисе Евдокимовой не продлили контракт. Эту ставку полностью ликвидируют», — сообщил агентству инсайдер.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Евдокимова получила должность замглавы в октябре 2021 года. До этого она была директором ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО».

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В администрации Салехарда (ЯНАО) ликвидируют должность замглавы по соцполитике. Как сообщил URA.RU источник в мэрии города, с нынешним замом Ларисой Евдокимовой, курирующей это направление, не продлили контракт. «Столица останется без заместителя главы по социальной политике — Ларисе Евдокимовой не продлили контракт. Эту ставку полностью ликвидируют», — сообщил агентству инсайдер. В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Евдокимова получила должность замглавы в октябре 2021 года. До этого она была директором ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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