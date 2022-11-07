Лариса Евдокимова работала в должности замглавы с октября 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

В администрации Салехарда (ЯНАО) ликвидируют должность замглавы по соцполитике. Как сообщил URA.RU источник в мэрии города, с нынешним замом Ларисой Евдокимовой, курирующей это направление, не продлили контракт.

«Столица останется без заместителя главы по социальной политике — Ларисе Евдокимовой не продлили контракт. Эту ставку полностью ликвидируют», — сообщил агентству инсайдер.

В администрацию Салехарда агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Лариса Евдокимова получила должность замглавы в октябре 2021 года. До этого она была директором ГКУ «Центр развития внешних связей ЯНАО».