Как наказать курящего соседа: URA.RU отвечает на вопросы читателей

Юрист: курение на балконе является нарушением закона

08 ноября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Наказать курящего соседа можно, но нужно знать несколько законов и правильно их применять, заявил Бандо Михаил Фото: Антон Белицкий © URA.RU Наказать курящего соседа можно, но для этого нужен ряд доказательств, которые подтвердят факт нарушения закона. Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо в совместной рубрике URA.RU и УрГЮУ «Вправе знать», реализуемой при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Стоит помнить, что самая большая проблема — это доказывание факта нарушения. Одни из эффективных способов решение данной проблемы это видеосъемка, фотофиксация, показателей свидетелей (например соседей)», — сообщает Бандо в беседе с URA-RU. По словам юриста, что если ваш сосед курит на балконе с выходом на лестничную площадку, к которой есть доступ у всех жильцов, он нарушает федеральный закон «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции» от 23.02.2013 № 15-ФЗ. За данное нарушение, курильщику грозит штраф от 500 до 1500 рублей, отметил он. Также Бандо привел в пример второй вариант событий, сказав, что, если сосед курит на своем балконе или лоджии, и дым не проникает на чужую территорию, то прямого запрета на это нет. «Но если при курении дым попадает в вашу квартиру, вы смело можете претендовать на компенсацию морального вреда», — объяснил он. Кроме того, Бандо поделился личным мнением. «Я конечно рекомендую решать такие проблемы миром, но если не получается, то мы назвали способы защиты, которыми можно попытаться воспользоваться в нашем праве», — заключил он.

Наказать курящего соседа можно, но для этого нужен ряд доказательств, которые подтвердят факт нарушения закона. Об этом рассказал доцент кафедры гражданского права УрГЮУ Михаил Бандо в совместной рубрике URA.RU и УрГЮУ «Вправе знать», реализуемой при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Стоит помнить, что самая большая проблема — это доказывание факта нарушения. Одни из эффективных способов решение данной проблемы это видеосъемка, фотофиксация, показателей свидетелей (например соседей)», — сообщает Бандо в беседе с URA-RU. По словам юриста, что если ваш сосед курит на балконе с выходом на лестничную площадку, к которой есть доступ у всех жильцов, он нарушает федеральный закон «об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотин содержащей продукции» от 23.02.2013 № 15-ФЗ. За данное нарушение, курильщику грозит штраф от 500 до 1500 рублей, отметил он. Также Бандо привел в пример второй вариант событий, сказав, что, если сосед курит на своем балконе или лоджии, и дым не проникает на чужую территорию, то прямого запрета на это нет. «Но если при курении дым попадает в вашу квартиру, вы смело можете претендовать на компенсацию морального вреда», — объяснил он. Кроме того, Бандо поделился личным мнением. «Я конечно рекомендую решать такие проблемы миром, но если не получается, то мы назвали способы защиты, которыми можно попытаться воспользоваться в нашем праве», — заключил он.