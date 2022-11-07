Владимир Машков заявил, что готов встретиться с ранеными участниками СВО в Екатеринбурге

08 ноября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

Машков считает своим долгом навещать участников спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заслуженный артист РФ Владимир Машков готов посетить раненых участников спецоперации, которые сейчас находятся в военном госпитале в Екатеринбурге. Однако для этого ему придется пересмотреть свой рабочий график. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной гастролям театра Олега Табакова и прослушиваниям в Московскую театральную школу Табакова. «Весь наш театр помогает — недавно были в госпитале в Балашихе под Москвой, с ребятами разговаривали, которые удивительной силы парни, великодушные. Это отличительная черта русского солдата. Он не испытывает наслаждения от мести, он делает свое дело. У нас здесь очень плотный график, если будет такая возможность, я с большим удовольствием. Наш общий долг это делать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы мы что-то [посетили]», — заявил Машков. Артист Владимир Машков является художественным руководителем театра Олега Табакова. Он вместе с труппой приехал в Екатеринбург, чтобы впервые представить зрителям постановку «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Ее свердловчане смогут увидеть на сцене Екатеринбургского театра юного зрителя 9 и 10 ноября. Сам Машков в спектакле выступит в роли городничего. Также актер проведет трехдневное прослушивание, чтобы отобрать школьников в театральную школу Табакова.

Заслуженный артист РФ Владимир Машков готов посетить раненых участников спецоперации, которые сейчас находятся в военном госпитале в Екатеринбурге. Однако для этого ему придется пересмотреть свой рабочий график. Об этом он заявил во время пресс-конференции, посвященной гастролям театра Олега Табакова и прослушиваниям в Московскую театральную школу Табакова. «Весь наш театр помогает — недавно были в госпитале в Балашихе под Москвой, с ребятами разговаривали, которые удивительной силы парни, великодушные. Это отличительная черта русского солдата. Он не испытывает наслаждения от мести, он делает свое дело. У нас здесь очень плотный график, если будет такая возможность, я с большим удовольствием. Наш общий долг это делать. Конечно, я сделаю все возможное, чтобы мы что-то [посетили]», — заявил Машков. Артист Владимир Машков является художественным руководителем театра Олега Табакова. Он вместе с труппой приехал в Екатеринбург, чтобы впервые представить зрителям постановку «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Ее свердловчане смогут увидеть на сцене Екатеринбургского театра юного зрителя 9 и 10 ноября. Сам Машков в спектакле выступит в роли городничего. Также актер проведет трехдневное прослушивание, чтобы отобрать школьников в театральную школу Табакова.