Стремоусов: ВСУ стягивают к Херсону танки и бронемашины

06 ноября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

По словам Стремоусова, ВСУ стянули к Херсону большое количество военной техники (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины стягивают к Херсону большое количество боевой техники. Власти призывают жителей покинуть город, пока есть время, чтобы дать «военным делать свое дело». Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «На херсонском направлении скапливается очень большое количество техники. Подтягиваются со все большим объемом бронемашин, танков, и так далее», — поделился Стремоусов в своем telegram-канале. Он призвал жителей покинуть город для своей безопасности. «Мы продолжаем настоятельно рекомендовать жителям Херсона освободить город и дать возможность военным делать свое дело», — добавил замглавы ВГА региона. Стремоусов подчеркнул, что жизнь мирных жителей города сегодня находится в опасности и российские военные делают все возможное для того, чтобы их сохранить. «Мы можем позволить себе подождать. Только лишь для того, чтобы сохранить как можно большее количество жизней», — сказал он, добавив, что «противник будет разбит». На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых сложных. ВСУ постоянно наращивают объем своих сил на границе города. Ранее Стремоусов сообщал о том, что украинская сторона усилила обстрелы региона, а также предупреждал о готовящемся большом наступлении ВСУ. Для того, чтобы минимизировать потери среди мирного населения, власти Херсона расширили зону выезда из города.

Вооруженные силы Украины стягивают к Херсону большое количество боевой техники. Власти призывают жителей покинуть город, пока есть время, чтобы дать «военным делать свое дело». Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «На херсонском направлении скапливается очень большое количество техники. Подтягиваются со все большим объемом бронемашин, танков, и так далее», — поделился Стремоусов в своем telegram-канале. Он призвал жителей покинуть город для своей безопасности. «Мы продолжаем настоятельно рекомендовать жителям Херсона освободить город и дать возможность военным делать свое дело», — добавил замглавы ВГА региона. Стремоусов подчеркнул, что жизнь мирных жителей города сегодня находится в опасности и российские военные делают все возможное для того, чтобы их сохранить. «Мы можем позволить себе подождать. Только лишь для того, чтобы сохранить как можно большее количество жизней», — сказал он, добавив, что «противник будет разбит». На сегодняшний день ситуация на херсонском направлении является одной из самых сложных. ВСУ постоянно наращивают объем своих сил на границе города. Ранее Стремоусов сообщал о том, что украинская сторона усилила обстрелы региона, а также предупреждал о готовящемся большом наступлении ВСУ. Для того, чтобы минимизировать потери среди мирного населения, власти Херсона расширили зону выезда из города.