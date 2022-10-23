Автор telegram-канала WarGonzo получил ранение в Донбассе

Военкор Семен Пегов получил ранение в ногу под Донецком
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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, пресса, военная техника, гранатомет, военный корреспондент
Семен Пегов работал в районе поселка Майорск в ДНР (архивное фото) Фото:

Военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo, получил ранение под Донецком. Он доставлен в республиканский травматологический центр города.

«Семен Пегов ранен под Донецком. Скоро подробности», — сообщает telegram-канал WarGonzo.

В Республиканский травматологический центр столицы ДНР военкора привезли с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков учреждения. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем telegram-канале написал, что жизни Пегова ничего не угрожает.

Телеканал «Звезда» сообщает, что автор WarGonzo работал сегодня в районе поселка Майорска. Населенный пункт с сентября находится под контролем народной милиции ДНР. В Майорске военкор снимал, как глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручает экипировку и вооружение бойцам союзных сил.

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Военный корреспондент Семен Пегов, который ведет telegram-канал WarGonzo, получил ранение под Донецком. Он доставлен в республиканский травматологический центр города. «Семен Пегов ранен под Донецком. Скоро подробности», — сообщает telegram-канал WarGonzo. В Республиканский травматологический центр столицы ДНР военкора привезли с ранением в ногу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиков учреждения. Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный в своем telegram-канале написал, что жизни Пегова ничего не угрожает. Телеканал «Звезда» сообщает, что автор WarGonzo работал сегодня в районе поселка Майорска. Населенный пункт с сентября находится под контролем народной милиции ДНР. В Майорске военкор снимал, как глава Донецкой народной республики Денис Пушилин вручает экипировку и вооружение бойцам союзных сил.
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