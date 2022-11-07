Свердловскую область начали массово покидать мигранты

08 ноября 2022 в 14:53 Размер текста - 17 +

С января по август Свердловскую область покинули 66 201 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU С января по август 2022 года количество покинувших Свердловскую область мигрантов превысило количество въезжающих на 4 264 человека. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество въезжающих мигрантов снизилось на 6 165 человек. Такие данные приводит Свердловскстат. Согласно представленной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, с января по август 2022 года в регион прибыли 61 937 мигрантов, из нее мигрировали в пределах России — 50 325 человек. За это же время Свердловскую область покинули 66 201 человек. В 2021 году за этот же временной период в область прибыли 68 102 человека, покинули — 63 645 человек. Что касается международной миграции, то из других стран напрямую в регион с января по август 2022 года прибыли 11 612 человек. Обратно на родину за это же время вернулись 13 888 человек.

С января по август 2022 года количество покинувших Свердловскую область мигрантов превысило количество въезжающих на 4 264 человека. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, количество въезжающих мигрантов снизилось на 6 165 человек. Такие данные приводит Свердловскстат. Согласно представленной Управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области, с января по август 2022 года в регион прибыли 61 937 мигрантов, из нее мигрировали в пределах России — 50 325 человек. За это же время Свердловскую область покинули 66 201 человек. В 2021 году за этот же временной период в область прибыли 68 102 человека, покинули — 63 645 человек. Что касается международной миграции, то из других стран напрямую в регион с января по август 2022 года прибыли 11 612 человек. Обратно на родину за это же время вернулись 13 888 человек.