Пермские военные прокомментировали запрет на съемку нового памятника

Военком Пермского края разрешил фотографировать памятник солдату-освободителю

08 ноября 2022 в 15:18 Размер текста - 17 +

У военкомата Кировского района установлен новый арт-объект Фото: Сергей Русанов © URA.RU В военкомате Пермского края сообщили, что запрета на фотографию памятника возле военкомата нет. Арт-объект, посвященный русскому солдату-освободителю, установлен возле здания военкомата Кировского района. «Военный комиссар Пермского края не запрещал фотографировать памятник», — ответили URA.RU в военкомате. Ранее фотограф агентства хотел снять новый арт-объект, но сотрудник МВД, охраняющий военкомат, сообщил, что этого делать нельзя. Памятника представляет собой фигуру солдата из сюжета «Русской весны-2014», держащего в руках котенка. Прототипом послужил реальный военнослужащий, который в Крыму поймал сбежавшего котенка и вернул его ребенку.

В военкомате Пермского края сообщили, что запрета на фотографию памятника возле военкомата нет. Арт-объект, посвященный русскому солдату-освободителю, установлен возле здания военкомата Кировского района. «Военный комиссар Пермского края не запрещал фотографировать памятник», — ответили URA.RU в военкомате. Ранее фотограф агентства хотел снять новый арт-объект, но сотрудник МВД, охраняющий военкомат, сообщил, что этого делать нельзя. Памятника представляет собой фигуру солдата из сюжета «Русской весны-2014», держащего в руках котенка. Прототипом послужил реальный военнослужащий, который в Крыму поймал сбежавшего котенка и вернул его ребенку.