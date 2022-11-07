Пермские военные прокомментировали запрет на съемку нового памятника

У военкомата Кировского района установлен новый арт-объект
В военкомате Пермского края сообщили, что запрета на фотографию памятника возле военкомата нет. Арт-объект, посвященный русскому солдату-освободителю, установлен возле здания военкомата Кировского района.
«Военный комиссар Пермского края не запрещал фотографировать памятник», — ответили URA.RU в военкомате. Ранее фотограф агентства хотел снять новый арт-объект, но сотрудник МВД, охраняющий военкомат, сообщил, что этого делать нельзя.
Памятника представляет собой фигуру солдата из сюжета «Русской весны-2014», держащего в руках котенка. Прототипом послужил реальный военнослужащий, который в Крыму поймал сбежавшего котенка и вернул его ребенку.
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