07 ноября 2022

Пермские военные прокомментировали запрет на съемку нового памятника

Военком Пермского края разрешил фотографировать памятник солдату-освободителю
© Служба новостей «URA.RU»
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Военкоматы Перми, военкомат, срочная служба, памятник солдату освободителю
У военкомата Кировского района установлен новый арт-объект Фото:

В военкомате Пермского края сообщили, что запрета на фотографию памятника возле военкомата нет. Арт-объект, посвященный русскому солдату-освободителю, установлен возле здания военкомата Кировского района.

«Военный комиссар Пермского края не запрещал фотографировать памятник», — ответили URA.RU в военкомате. Ранее фотограф агентства хотел снять новый арт-объект, но сотрудник МВД, охраняющий военкомат, сообщил, что этого делать нельзя.

Памятника представляет собой фигуру солдата из сюжета «Русской весны-2014», держащего в руках котенка. Прототипом послужил реальный военнослужащий, который в Крыму поймал сбежавшего котенка и вернул его ребенку.

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В военкомате Пермского края сообщили, что запрета на фотографию памятника возле военкомата нет. Арт-объект, посвященный русскому солдату-освободителю, установлен возле здания военкомата Кировского района. «Военный комиссар Пермского края не запрещал фотографировать памятник», — ответили URA.RU в военкомате. Ранее фотограф агентства хотел снять новый арт-объект, но сотрудник МВД, охраняющий военкомат, сообщил, что этого делать нельзя. Памятника представляет собой фигуру солдата из сюжета «Русской весны-2014», держащего в руках котенка. Прототипом послужил реальный военнослужащий, который в Крыму поймал сбежавшего котенка и вернул его ребенку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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