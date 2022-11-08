Депутаты Европарламента хотят допросить Илона Маска из-за Twitter

Основателя Tesla Илона Маска хотят пригласить на заседание Европарламента, чтобы он ответил на несколько вопросов о дальнейших намерениях после покупки социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Об этом сообщает британское издание The Independent.
«Илона Маска могут попросить выступить перед Европейским парламентом, чтобы ответить на вопросы о его поглощении Twitter», — пишет The Independent. Автор материала добавляет, что в Европарламенте хотят быть уверенными в том, что соцсеть не превратиться в «адскую антиутопию» и что она будет соблюдать законы ЕС. Посещение Маском заседания парламента даст европейским чиновникам уверенность в будущих намерениях предпринимателя.
Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября. Он назвал новую миссию соцсети, которая заключается в том, чтобы стать самым точным источником информации. Ежедневный прирост пользователей Twitter установил рекорд за первую неделю владения социальной сетью Илоном Маском, передает RT.
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Основателя Tesla Илона Маска хотят пригласить на заседание Европарламента, чтобы он ответил на несколько вопросов о дальнейших намерениях после покупки социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Об этом сообщает британское издание The Independent. «Илона Маска могут попросить выступить перед Европейским парламентом, чтобы ответить на вопросы о его поглощении Twitter», — пишет The Independent. Автор материала добавляет, что в Европарламенте хотят быть уверенными в том, что соцсеть не превратиться в «адскую антиутопию» и что она будет соблюдать законы ЕС. Посещение Маском заседания парламента даст европейским чиновникам уверенность в будущих намерениях предпринимателя. Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября. Он назвал новую миссию соцсети, которая заключается в том, чтобы стать самым точным источником информации. Ежедневный прирост пользователей Twitter установил рекорд за первую неделю владения социальной сетью Илоном Маском, передает RT.