Депутаты Европарламента хотят допросить Илона Маска из-за Twitter

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Европейские чиновники хотят быть уверенными в будущих намерениях Маска, пишет The Independent Фото:

Основателя Tesla Илона Маска хотят пригласить на заседание Европарламента, чтобы он ответил на несколько вопросов о дальнейших намерениях после покупки социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Об этом сообщает британское издание The Independent.

«Илона Маска могут попросить выступить перед Европейским парламентом, чтобы ответить на вопросы о его поглощении Twitter», — пишет The Independent. Автор материала добавляет, что в Европарламенте хотят быть уверенными в том, что соцсеть не превратиться в «адскую антиутопию» и что она будет соблюдать законы ЕС. Посещение Маском заседания парламента даст европейским чиновникам уверенность в будущих намерениях предпринимателя.

Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября. Он назвал новую миссию соцсети, которая заключается в том, чтобы стать самым точным источником информации. Ежедневный прирост пользователей Twitter установил рекорд за первую неделю владения социальной сетью Илоном Маском, передает RT.

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Основателя Tesla Илона Маска хотят пригласить на заседание Европарламента, чтобы он ответил на несколько вопросов о дальнейших намерениях после покупки социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Об этом сообщает британское издание The Independent. «Илона Маска могут попросить выступить перед Европейским парламентом, чтобы ответить на вопросы о его поглощении Twitter», — пишет The Independent. Автор материала добавляет, что в Европарламенте хотят быть уверенными в том, что соцсеть не превратиться в «адскую антиутопию» и что она будет соблюдать законы ЕС. Посещение Маском заседания парламента даст европейским чиновникам уверенность в будущих намерениях предпринимателя. Илон Маск стал владельцем Twitter 28 октября. Он назвал новую миссию соцсети, которая заключается в том, чтобы стать самым точным источником информации. Ежедневный прирост пользователей Twitter установил рекорд за первую неделю владения социальной сетью Илоном Маском, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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