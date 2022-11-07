Тюменские коммунисты возглавили топ партий региона по богатству

На балансе тюменского отделения КПРФ оказалось более 23,5 млн рублей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На балансе Тюменского отделения КПРФ по итогам II квартала 2022 года оказалось более 23,5 млн рублей с учетом финансов и имущества. Информация о доходах и расходах партий опубликована на портале регионального избиркома. Тюменские коммунисты оказались самыми обеспеченными среди политических объединений, представленных в регионе.

«Остаток на конец отчетного периода: Тюменское отделение КПРФ — 23,518 млн рублей», — значится в документе. На втором месте оказались единороссы — на балансе реготделения числится 8,194 млн рублей. На третьем — тюменское отделение партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 2,2 млн рублей.

Далее в своеобразном рейтинге региональных отделений политических сил следуют: «Новые люди» — 407,47 тыс. рублей; «Яблоко» — 24,7 тыс. рублей, ЛДПР — 17,81 тыс. рублей и «Партия Роста» — 8,4 тыс. рублей. Остальные партии отчитались о нулевом балансе.

Лидером по тратам за отчетный период оказалась «Единая Россия» — на деятельность реготделения потрачено 11,5 млн рублей. Далее в порядке убывания следуют: КПРФ (2,54 млн рублей), «Новые люди» (1 млн рублей), СРЗП (770 тыс. рублей), «Яблоко» (198 тыс. рублей), ЛДПР (177,9 тыс. рублей), «Партия Роста» (99,5 тыс. рублей).