Тюменского чиновника наказали за подделку отчетов

Сотрудник администрации Ишимского района (Тюменская область) вносил недостоверные сведения о проведении профилактических мероприятий в Единый реестр. Об этом сообщает telegram-канал прокуратуры Тюменской области.

«Установлено, что в период с мая по июль 2025 года главный специалист управления недвижимости администрации Ишимского муниципального района вносил в реестр сведения о проведенных профилактических мероприятиях в отношении пользователей земельных участков. Которые фактически еще не были проведены», — указано в сообщении тюменской прокуратуры.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, нарушения были обнаружены по итогам мониторинга федеральной государственной информационной системы в период с мая по июль 2025 года. Прокуратура уточнила, что данные касаются профилактических мероприятий по работе с пользователями земельных участков.

В отношении работника администрации возбуждено дело по части 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ. По итогам рассмотрения материалов, он был признан виновным и привлечен к административной ответственности.