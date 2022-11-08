The Time: Байден поставил под угрозу существование США и союзников

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Байден защищает демократию там, где ей ничего не угрожает Фото:
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Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, которую поддержал президент страны Джо Байден, ставит под угрозу укрепление интересов и положение Вашингтона и его союзников на международной арене. Об этом сообщает американский журнал Time.

«СНБ готова рисковать самим существованием американских союзников и Америки ради стран, которые на самом деле не являются союзниками США, и ради обязательств, которые ослабляют, а не укрепляют американские интересы и положение Америки в мире», — пишет издание. Автор добавляет, что Байден сконцентрирован на «защите демократических основ» там, где им ничего не угрожает. Все это происходит ради сохранения превосходства США, а оно никогда не было той целью, ради которой американский народ платит налоги.

Ранее в Германии заявили, что в результате недовольства американцами политикой Байдена его ожидает самый мрачный день президентства. Американского лидера за множественные нестыковки в заявлениях назвали «Абсолютным Пиноккио», передает телеканал 360.

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Стратегия национальной безопасности (СНБ) США, которую поддержал президент страны Джо Байден, ставит под угрозу укрепление интересов и положение Вашингтона и его союзников на международной арене. Об этом сообщает американский журнал Time. «СНБ готова рисковать самим существованием американских союзников и Америки ради стран, которые на самом деле не являются союзниками США, и ради обязательств, которые ослабляют, а не укрепляют американские интересы и положение Америки в мире», — пишет издание. Автор добавляет, что Байден сконцентрирован на «защите демократических основ» там, где им ничего не угрожает. Все это происходит ради сохранения превосходства США, а оно никогда не было той целью, ради которой американский народ платит налоги. Ранее в Германии заявили, что в результате недовольства американцами политикой Байдена его ожидает самый мрачный день президентства. Американского лидера за множественные нестыковки в заявлениях назвали «Абсолютным Пиноккио», передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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