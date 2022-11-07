Пермяки создали бота-психолога с искусственным интеллектом

08 ноября 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Справиться со стрессом и тревогой поможет бот-психолог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские разработчики создали на своей новой платформе бота-психолога, обладающего искусственным интеллектом. Он может оказать психологическую поддержку каждому, помочь побороть тревогу и решить другие проблемы, рассказал URA.RU директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. «Сейчас людям очень нужна оперативная психологическая помощь для преодоления тревоги. Бот-психолог может выслушать в любое время дня и ночи, предложить помощь в виде психологических упражнений и сеансов психотерапии в формате чата», — пояснил Кивокурцев. Бот может общаться на нескольких языках. Кроме того, он совместим с популярными мессенджерами, умными колонками разных производителей и CRM-системами, что делает его доступным для массового использования, отмечают разработчики.

Пермские разработчики создали на своей новой платформе бота-психолога, обладающего искусственным интеллектом. Он может оказать психологическую поддержку каждому, помочь побороть тревогу и решить другие проблемы, рассказал URA.RU директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев. «Сейчас людям очень нужна оперативная психологическая помощь для преодоления тревоги. Бот-психолог может выслушать в любое время дня и ночи, предложить помощь в виде психологических упражнений и сеансов психотерапии в формате чата», — пояснил Кивокурцев. Бот может общаться на нескольких языках. Кроме того, он совместим с популярными мессенджерами, умными колонками разных производителей и CRM-системами, что делает его доступным для массового использования, отмечают разработчики.