Пермяки соберутся в кафе, чтобы обсудить смерть

Участие во встрече — бесплатное Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми пройдет первое мероприятие под названием Death Cafe. На нем соберутся не знакомые друг с другом люди, чтобы выпить чай, поесть торт и поговорить о смерти. Подробности сообщили в группе «Death Cafe | Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Наша цель — повысить осведомленность о смерти с целью помочь людям максимально использовать свою (конечную) жизнь. „Кафе смерти“ — это групповое обсуждение смерти без повестки дня, целей или тем. Это скорее дискуссионная группа, чем сеанс поддержки или консультирования в связи с горем», — сообщили организаторы мероприятия.

Участие возможно только по предварительной записи. Это бесплатно, но по желанию можно оставить добровольный взнос. Как правило, он идет на чай и угощения следующей группе. Death Cafe пройдет 3 декабря в 13:00 в йога-студии Shanti place.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермякам предлагают пройти психологическую практику — погрузиться в свои прошлые жизни под музыкальное сопровождение необычных инструментов. Участие в практике стоит 1200 рублей.