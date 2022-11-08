Екатеринбургский ресторатор объяснил отсутствие алкоголя в своем новом ресторане

Ресторан «Шави Ломи» в Екатеринбурге временно работает без лицензии на алкоголь

08 ноября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

В течение месяца «Шави Ломи» получит лицензию на алкоголь, и гости смогут попробовать армянский коньяк, чачу и настойки Фото: Размик Закарян © URA.RU Ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи» в Екатеринбурге временно не будет подавать своим гостям алкоголь из-за отсутствия лицензии. О том, почему заведение решило открыться без возможности продавать крепкие напитки и зачем так делают все новые гастроточки города, URA.RU рассказал владелец ресторана Кирилл Шлаен. «Это нормально, все так делают. Ресторан пытается открыться в тот момент, когда вышел последний строитель. Или не вышел, а еще собирается», — признался Шлаен. По его словам, получение лицензии — процесс небыстрый и бюрократизированный. К тому же владельцы заведений не могут подавать документы на получение лицензии во время ремонтных работ и обмеров — это противоречит закону. Но в то же время простаивать новому ресторану не даст ни один владелец заведения, потому и складывается такая ситуация, когда гастрономическая точка начинает работать, но не продает алкоголь. Один из ведущих рестораторов Екатеринбурга Кирилл Шлаен и шеф-повар Михаил Аракелов запустили первый в городе ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи», в котором собрали все лучшие блюда Кавказа. Заведение расположилось на двух этажах ТРЦ «Европа». Планируется, что после получения лицензии гости заведения смогут попробовать коллекцию армянских коньяков, фруктовые дистилляты, чачу и настойки.

Ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи» в Екатеринбурге временно не будет подавать своим гостям алкоголь из-за отсутствия лицензии. О том, почему заведение решило открыться без возможности продавать крепкие напитки и зачем так делают все новые гастроточки города, URA.RU рассказал владелец ресторана Кирилл Шлаен. «Это нормально, все так делают. Ресторан пытается открыться в тот момент, когда вышел последний строитель. Или не вышел, а еще собирается», — признался Шлаен. По его словам, получение лицензии — процесс небыстрый и бюрократизированный. К тому же владельцы заведений не могут подавать документы на получение лицензии во время ремонтных работ и обмеров — это противоречит закону. Но в то же время простаивать новому ресторану не даст ни один владелец заведения, потому и складывается такая ситуация, когда гастрономическая точка начинает работать, но не продает алкоголь. Один из ведущих рестораторов Екатеринбурга Кирилл Шлаен и шеф-повар Михаил Аракелов запустили первый в городе ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи», в котором собрали все лучшие блюда Кавказа. Заведение расположилось на двух этажах ТРЦ «Европа». Планируется, что после получения лицензии гости заведения смогут попробовать коллекцию армянских коньяков, фруктовые дистилляты, чачу и настойки.