В Екатеринбурге кулинары восстановили исторический памятник ради Кавказа

В Екатеринбурге открыли панкавказский ресторан «Шави Ломи» в ТРЦ «Европа»

Всего в ресторане 170 посадочных мест Фото: представители ресторана «Шави Ломи»

Один из ведущих рестораторов Екатеринбурга Кирилл Шлаен совместно с шеф-поваром Михаилом Аракеловым запустили первый в городе ресторан панкавказской кухни «Шави Ломи», в котором собрали все лучшие блюда Кавказа. Заведение расположилось на третьем этаже ТРЦ «Европа». На презентации новой гастро-точки города побывал и корреспондент URA.RU.

«Ресторан „Шави Ломи“ находится в исторических стенах доходного дома 1830 года, где размещались первые в Екатеринбурге лавки с овощами и фруктами, специями и вином. Это был период сближения России с кавказскими царствами, активизация торгового и культурного обмена», — рассказал на презентации ресторатор Кирилл Шлаен. Также в этом здании ранее находился книжный магазин.

В связи с историческим прошлым, было решено сделать отсылку к Кавказу и в названии заведения: «Шави Ломи» в переводе с грузинского означает «черный лев». Это животное в кавказской культуре служит символом силы и благородства.

Ресторан занимает два этажа: на первом с восьмиметровыми сводами расположен самый большой зал на 60 посадочных мест и три маленьких — «Малый», «Каминный» и «Зал с часами», в которых могут уместиться от шести до десяти человек. Поднявшись на второй этаж, посетители смогут оказаться в панорамной оранжерее, откуда открывается вид на проспект Ленина и главную площадь Екатеринбурга.

«Шави Ломи» стало первым заведением панкавказской кухни в Екатеринбурге, где собраны главные блюда грузинской, армянской и азербайджанской кухни: хачапури, пхали, кутабы, хинкали, кебаб, долма и многое другое. Также гостей порадует большая коллекция армянских коньяков, фруктовых дистиллятов, чачи, настойки. Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки, подадут домашние лимонады и кофе на песке по-семейному рецепту шеф-повара Михиала Аракелова.

Ранее шеф-повар Михаил Аракелов признался, что готовит вместе с ресторатором Кириллом Шлаеном презентацию нового гастро-проекта. По его словам, акцент в новом семейном ресторане будет сделан на кавказской кухне. Аракелов и Шлаен не в первый раз работают вместе — в конце мая они открыли гастробар OVO izakaya, в котором скруглены все углы, а на входе висит огромное золотое яйцо. Заведение также находится в ТРЦ «Европа».

Шеф-поваром ресторана стал Михаил Аракелов Фото: представители ресторана «Шави Ломи»

В ресторане прослеживается отсылка к львинной теме Фото: представители ресторана «Шави Ломи»

В оформлении использованы работы современной грузинской художницы Русудан Хизанишвили Фото: представители ресторана «Шави Ломи»

На втором этаже располагается оранжерея с живыми растениями и финиковыми деревьями Фото: представители ресторана «Шави Ломи»