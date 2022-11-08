Приднестровье попросило Москву защитить свой газ от Молдавии 08 ноября 2022 в 19:44 Размер текста - 17 + Увеличение поставок газа со стороны России не решит проблему, заявили в МИД Приднестровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) попросила помощи от России для защиты своего газа от Молдавии. Министерство иностранных дел ПМР обвиняет Молдавию в отборе российского газа. «Мы обратились к Москве для решения проблемы отбора газа Молдавией», — цитирует главу МИД Приднестровья Виталия Игнатьева РИА Новости. Он добавил, что для решения проблемы требуется участие России, так как простое увеличение поставок российского газа не изменит ситуацию. «В таком случае Молдавия все равно его заберет», — заключил Игнатьев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился планами по деоккупации Приднестровья. Также сообщалось, что в регионе грядет гуманитарный кризис из-за решения «Молдовагаза» сократить поставки газа в регион, передает телеканал 360. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) попросила помощи от России для защиты своего газа от Молдавии. Министерство иностранных дел ПМР обвиняет Молдавию в отборе российского газа. «Мы обратились к Москве для решения проблемы отбора газа Молдавией», — цитирует главу МИД Приднестровья Виталия Игнатьева РИА Новости. Он добавил, что для решения проблемы требуется участие России, так как простое увеличение поставок российского газа не изменит ситуацию. «В таком случае Молдавия все равно его заберет», — заключил Игнатьев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поделился планами по деоккупации Приднестровья. Также сообщалось, что в регионе грядет гуманитарный кризис из-за решения «Молдовагаза» сократить поставки газа в регион, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям