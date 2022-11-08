Глава Минтруда Котяков: МРОТ и прожиточный минимум в 2023 году опередят инфляцию

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Приезд Министра труда Антона Котякова 25 августа 2020 г. Пермь., котяков антон
Котяков заявил, что нужно увеличить разницу между минимальной оплатой труда и прожиточным минимумом на 30% Фото:

МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января 2023 года. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков.

«В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года», — заявил Котяков во время совещания о поддержке семей с детьми. Он добавил, что МРОТ возрастет на 16,9%, а прожиточный минимум на 13,6%, если сравнивать с 1 января 2022 года.

По словам главы министерства, для роста доходов работающих граждан необходимо увеличить разницу между минимальной оплатой труда и прожиточным минимумом. Ориентироваться стоит на увеличение более чем на 30%. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

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МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января 2023 года. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков. «В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года», — заявил Котяков во время совещания о поддержке семей с детьми. Он добавил, что МРОТ возрастет на 16,9%, а прожиточный минимум на 13,6%, если сравнивать с 1 января 2022 года. По словам главы министерства, для роста доходов работающих граждан необходимо увеличить разницу между минимальной оплатой труда и прожиточным минимумом. Ориентироваться стоит на увеличение более чем на 30%. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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