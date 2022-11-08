Глава Минтруда Котяков: МРОТ и прожиточный минимум в 2023 году опередят инфляцию

08 ноября 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Котяков заявил, что нужно увеличить разницу между минимальной оплатой труда и прожиточным минимумом на 30% Фото: Сергей Шадрин © URA.RU МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января 2023 года. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков. «В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года», — заявил Котяков во время совещания о поддержке семей с детьми. Он добавил, что МРОТ возрастет на 16,9%, а прожиточный минимум на 13,6%, если сравнивать с 1 января 2022 года. По словам главы министерства, для роста доходов работающих граждан необходимо увеличить разницу между минимальной оплатой труда и прожиточным минимумом. Ориентироваться стоит на увеличение более чем на 30%. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

МРОТ и прожиточный минимум вырастут выше инфляции с 1 января 2023 года. Об этом заявил глава Министерства труда России Антон Котяков. «В этом году минимальный размер оплаты труда увеличивался в два этапа в условиях быстрого роста инфляции, с которым мы столкнулись весной… Второй этап повышения произойдет с 1 января 2023 года», — заявил Котяков во время совещания о поддержке семей с детьми. Он добавил, что МРОТ возрастет на 16,9%, а прожиточный минимум на 13,6%, если сравнивать с 1 января 2022 года. По словам главы министерства, для роста доходов работающих граждан необходимо увеличить разницу между минимальной оплатой труда и прожиточным минимумом. Ориентироваться стоит на увеличение более чем на 30%. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».