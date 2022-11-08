Захарова посмеялась над каминг-аутом британского парламентария

09 ноября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Джон Николсон заявил, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире Фото: Размик Закарян © URA.RU Директора департамента информации и печати МИД России Марию Захарову рассмешило признание британского парламентария Джона Николсона о том, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Честно говоря, мы давно знали. Просто не хотели произносить вслух. Чтобы не портить каминг-аут. От всей души поздравляем с таким достижением. Лондон, только вперед! Ведь за тобой Вестминстер», — поддержала столицу Великобритании Мария Захарова. Ранее URA.RU писало, что Мария Захарова призвала политиков из Европы совершить правосудие над собой. Таким образом она прокомментировала заявлении Чехии о создании трибунала в отношении РФ.

Директора департамента информации и печати МИД России Марию Захарову рассмешило признание британского парламентария Джона Николсона о том, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Честно говоря, мы давно знали. Просто не хотели произносить вслух. Чтобы не портить каминг-аут. От всей души поздравляем с таким достижением. Лондон, только вперед! Ведь за тобой Вестминстер», — поддержала столицу Великобритании Мария Захарова. Ранее URA.RU писало, что Мария Захарова призвала политиков из Европы совершить правосудие над собой. Таким образом она прокомментировала заявлении Чехии о создании трибунала в отношении РФ.