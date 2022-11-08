08 ноября 2022

Захарова посмеялась над каминг-аутом британского парламентария

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Битва ораторов: Мария Захарова и Тина Канделаки в Teatro Veneziano. Екатеринбург, захарова мария
Джон Николсон заявил, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире Фото:

Директора департамента информации и печати МИД России Марию Захарову рассмешило признание британского парламентария Джона Николсона о том, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Честно говоря, мы давно знали. Просто не хотели произносить вслух. Чтобы не портить каминг-аут. От всей души поздравляем с таким достижением. Лондон, только вперед! Ведь за тобой Вестминстер», — поддержала столицу Великобритании Мария Захарова.

Ранее URA.RU писало, что Мария Захарова призвала политиков из Европы совершить правосудие над собой. Таким образом она прокомментировала заявлении Чехии о создании трибунала в отношении РФ.

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Директора департамента информации и печати МИД России Марию Захарову рассмешило признание британского парламентария Джона Николсона о том, что Вестминстер — самый гейский парламент в мире. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Честно говоря, мы давно знали. Просто не хотели произносить вслух. Чтобы не портить каминг-аут. От всей души поздравляем с таким достижением. Лондон, только вперед! Ведь за тобой Вестминстер», — поддержала столицу Великобритании Мария Захарова. Ранее URA.RU писало, что Мария Захарова призвала политиков из Европы совершить правосудие над собой. Таким образом она прокомментировала заявлении Чехии о создании трибунала в отношении РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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