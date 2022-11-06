06 ноября 2022

Захарова предложила европейским политикам провести трибунал против самих себя

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова раскритиковала власти Чехии за заявления против РФ Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейских политиков совершить правосудие над собой. Так она прокомментировала заявление властей Чехии о создании специального трибунала в отношении РФ.

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее МИД Чехии Ян Липавский на своей странице в социальной сети сообщил, что обсудил создание специального трибунала в отношении России с французской коллегой Катрин Колонной, сообщает «Царьград». До этого Липавский призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией. По его словам, есть ряд основополагающих принципов, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейских политиков совершить правосудие над собой. Так она прокомментировала заявление властей Чехии о создании специального трибунала в отношении РФ. «С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже. Неприкасаемые, когда планируете над собой свершить правосудие?», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее МИД Чехии Ян Липавский на своей странице в социальной сети сообщил, что обсудил создание специального трибунала в отношении России с французской коллегой Катрин Колонной, сообщает «Царьград». До этого Липавский призвал Евросоюз пересмотреть отношения с Россией. По его словам, есть ряд основополагающих принципов, которые должны быть обновлены и адаптированы к новой реальности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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