Губернатор ХМАО наградила следж-хоккеистов

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии награждения по итогам первого этапа Чемпионата России по хоккею-следж и турнира среди молодежных команд «Созвездие следж» в Ханты-Мансийске. Видеозапись с мероприятия размещена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».
«Мы очень рады, что смогли совместить две площадки: взрослую и юношескую, и провели одновременно с соревнованиями чемпионата России турнир молодежных команд. Всем огромного здоровья и самых высоких достижений в спорте», — пожелала спортсменам Комарова.
В молодежном турнире принимали участие команды «Уралец» из Екатеринбурга, «Ак Барс следж» из Казани и «Мамонтята Югры». Представители ХМАО завоевали серебро.
Ранее сообщалось, что следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить земляку предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Егор Букин из Кондинского района после полученного в спецоперации ранения находится в санатории.
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