08 ноября 2022
07 ноября 2022

Губернатор ХМАО наградила следж-хоккеистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая тренировка ХК Югра в новом составе + изменения на арене, шайба, хоккей
Губернатор Наталья Комарова встретилась со следж-хоккеистами Фото:

Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии награждения по итогам первого этапа Чемпионата России по хоккею-следж и турнира среди молодежных команд «Созвездие следж» в Ханты-Мансийске. Видеозапись с мероприятия размещена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Мы очень рады, что смогли совместить две площадки: взрослую и юношескую, и провели одновременно с соревнованиями чемпионата России турнир молодежных команд. Всем огромного здоровья и самых высоких достижений в спорте», — пожелала спортсменам Комарова.

В молодежном турнире принимали участие команды «Уралец» из Екатеринбурга, «Ак Барс следж» из Казани и «Мамонтята Югры». Представители ХМАО завоевали серебро.

Ранее сообщалось, что следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить земляку предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Егор Букин из Кондинского района после полученного в спецоперации ранения находится в санатории.

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в церемонии награждения по итогам первого этапа Чемпионата России по хоккею-следж и турнира среди молодежных команд «Созвездие следж» в Ханты-Мансийске. Видеозапись с мероприятия размещена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Мы очень рады, что смогли совместить две площадки: взрослую и юношескую, и провели одновременно с соревнованиями чемпионата России турнир молодежных команд. Всем огромного здоровья и самых высоких достижений в спорте», — пожелала спортсменам Комарова. В молодежном турнире принимали участие команды «Уралец» из Екатеринбурга, «Ак Барс следж» из Казани и «Мамонтята Югры». Представители ХМАО завоевали серебро. Ранее сообщалось, что следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить земляку предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Егор Букин из Кондинского района после полученного в спецоперации ранения находится в санатории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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