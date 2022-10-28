Житель ХМАО после ранения восстанавливается в санатории Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следж-хоккеисты клуба «Югра» решили посвятить земляку предстоящие матчи первого этапа чемпионата России. Егор Букин из Кондинского района после полученного в спецоперации ранения находится в санатории, сообщается в telegram-канале «Югра Официально».

«Югорчанин Егор Букин после срочной службы вступил в ряды Вооруженных сил России. В августе при выполнении боевых задач молодой человек получил ранение. Наши следж-хоккеисты не остались в стороне, спортсмены решили посвятить Егору грядущие матчи», — сообщается в канале.

Первая игра состоится 31 октября в Ханты-Мансийске. Югорчане встретятся с командой Удмуртии.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало, что раненный во время спецоперации России на Украине контрактник из Ханты-Мансийска не может получить гарантированные ему государством выплаты из-за просроченного паспорта. Сам военнослужащий объяснил, что документ просрочен из-за особенностей службы.