Стремоусов: ВСУ пошли в атаку возле Снигиревки под Херсоном

09 ноября 2022 в 02:25 Размер текста - 17 +

Стремоусов предупредил о попытке ВСУ сдвинуть линию фронта Фото: Официальный сайт президента Украины ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Сейчас идет битва на Снигиревском участке фронта, Николаевской области. […] Населенный пункт находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника», — написал он в telegram-канале. По словам Стремоусова, украинские боевики 8 ноября днем попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в бериславском направлении. «Там все отбилось», — доложил он. «Сейчас ВСУ пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта», — предупредил Стремоусов, передает РИА Новости. Он добавил, что в наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Самая тяжелая ситуация на фронте продолжает сохраняться в Херсонской области. Жители Херсона пытаются самостоятельно эвакуироваться из города. Многих из них помогают волонтеры. Кроме того, российские военные корреспонденты 8 ноября предупредили, что ВСУ готовят наступление на город Берислав.

ВСУ пошли в атаку в районе Снигиревки Херсонской области. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. «Сейчас идет битва на Снигиревском участке фронта, Николаевской области. […] Населенный пункт находится в зоне боевых действий, по противнику работает авиация, артиллерия и техника», — написал он в telegram-канале. По словам Стремоусова, украинские боевики 8 ноября днем попытались двинуться в районе села Давыдов Брода в бериславском направлении. «Там все отбилось», — доложил он. «Сейчас ВСУ пошли массово в районе города Снигиревка. Они пытаются сдвинуть линию фронта», — предупредил Стремоусов, передает РИА Новости. Он добавил, что в наступлении задействованы польские и англоговорящие наемники. Самая тяжелая ситуация на фронте продолжает сохраняться в Херсонской области. Жители Херсона пытаются самостоятельно эвакуироваться из города. Многих из них помогают волонтеры. Кроме того, российские военные корреспонденты 8 ноября предупредили, что ВСУ готовят наступление на город Берислав.