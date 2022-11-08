Пентагон: США не могут подтвердить сведения Украины о соглашении между РФ и Ираном на поставку ракет

09 ноября 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Патрик Райдер считает, что Россия стремится заполучить ракеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В США не могут подтвердить достоверность информацию Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге для журналистов. «Я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал об этом ранее. Мы не можем предоставить новую информацию, которая подтверждает, что Иран передал России баллистические ракеты для применения на Украине», — передает ТАСС слова Патрика Райдера. Также представитель Пентагона считает, что Россия «может стремиться получить эти средства» и объясняет это «дефицитом в собственном арсенале России». «Мы будем продолжать внимательно следить за этим», — обещает Райдер. Ранее в США беспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России.

В США не могут подтвердить достоверность информацию Украины о том, что между Ираном и Россией заключено соглашение на поставку ей тактических баллистических ракет в ноябре. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер на брифинге для журналистов. «Я не могу подтвердить эту информацию. Мне кажется, я упоминал об этом ранее. Мы не можем предоставить новую информацию, которая подтверждает, что Иран передал России баллистические ракеты для применения на Украине», — передает ТАСС слова Патрика Райдера. Также представитель Пентагона считает, что Россия «может стремиться получить эти средства» и объясняет это «дефицитом в собственном арсенале России». «Мы будем продолжать внимательно следить за этим», — обещает Райдер. Ранее в США беспокоились, что Иран может вооружить Россию баллистическими ракетами малой дальности «земля-земля». По словам Джона Кирби, Иран активно участвует в поддержке России.