В Интернете нашли «пророческий» клип, где Киркоров дал подзатыльник Зеленскому

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, киркоров филипп
Клип на песню Филиппа Киркорова «Просто подари» был выпущен в 2010 году Фото:

Интернет-пользователи увидели в клипе российского певца Филиппа Киркорова «пророческий» подзатыльник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеоролик на песню «Просто подари» был выпущен в 2010 году и опубликован на платформе YouTube.

«А Киркоров знал, что дает подзатыльник будущему президенту Украины?», — написал Ренат Хадарцев. «Пророческое видео. Не знал, что Киркоров поет от имени России об Украине», — прокомментировал клип пользователь. «Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому», — отметила Галина Гуляева.

В клипе приняли участие актеры фильма «Любовь в большом городе», среди которых был Зеленский. Президент Украины получает подзатыльник во время слов: «Вызову весь мир на войну!. И, когда с победой вернусь, в волосы твои окунусь».

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Интернет-пользователи увидели в клипе российского певца Филиппа Киркорова «пророческий» подзатыльник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеоролик на песню «Просто подари» был выпущен в 2010 году и опубликован на платформе YouTube. «А Киркоров знал, что дает подзатыльник будущему президенту Украины?», — написал Ренат Хадарцев. «Пророческое видео. Не знал, что Киркоров поет от имени России об Украине», — прокомментировал клип пользователь. «Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому», — отметила Галина Гуляева. В клипе приняли участие актеры фильма «Любовь в большом городе», среди которых был Зеленский. Президент Украины получает подзатыльник во время слов: «Вызову весь мир на войну!. И, когда с победой вернусь, в волосы твои окунусь».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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