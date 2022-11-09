В Интернете нашли «пророческий» клип, где Киркоров дал подзатыльник Зеленскому

09 ноября 2022 в 07:20 Размер текста - 17 +

Клип на песню Филиппа Киркорова «Просто подари» был выпущен в 2010 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Интернет-пользователи увидели в клипе российского певца Филиппа Киркорова «пророческий» подзатыльник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеоролик на песню «Просто подари» был выпущен в 2010 году и опубликован на платформе YouTube. «А Киркоров знал, что дает подзатыльник будущему президенту Украины?», — написал Ренат Хадарцев. «Пророческое видео. Не знал, что Киркоров поет от имени России об Украине», — прокомментировал клип пользователь. «Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому», — отметила Галина Гуляева. В клипе приняли участие актеры фильма «Любовь в большом городе», среди которых был Зеленский. Президент Украины получает подзатыльник во время слов: «Вызову весь мир на войну!. И, когда с победой вернусь, в волосы твои окунусь».

Интернет-пользователи увидели в клипе российского певца Филиппа Киркорова «пророческий» подзатыльник президенту Украины Владимиру Зеленскому. Видеоролик на песню «Просто подари» был выпущен в 2010 году и опубликован на платформе YouTube. «А Киркоров знал, что дает подзатыльник будущему президенту Украины?», — написал Ренат Хадарцев. «Пророческое видео. Не знал, что Киркоров поет от имени России об Украине», — прокомментировал клип пользователь. «Ну прямо пророческий подзатыльник самому Зеленскому», — отметила Галина Гуляева. В клипе приняли участие актеры фильма «Любовь в большом городе», среди которых был Зеленский. Президент Украины получает подзатыльник во время слов: «Вызову весь мир на войну!. И, когда с победой вернусь, в волосы твои окунусь».