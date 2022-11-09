The Daily Star: суперкомпьютер определил дату конца Света

09 ноября 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Алгоритм компьютера анализировал уровень рождаемости в мире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конец человеческой цивилизации ожидается к 2050 году. Такой прогноз сделал суперкомпьютер «Первый мир», который проанализировал загрязнение окружающей среды и другие факторы. «Суперкомпьютер, предназначенный для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, сделал ужасающий прогноз о том, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, закончится к 2050 году. Машина использовала продвинутый алгоритм для анализа таких факторов, как загрязнение окружающей среды и уровень рождаемости», — передает британская газета The Daily Star. Компьютер «Первый мир» создали в 1973 году ведущие университетские профессора. Предсказания алгоритма о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов уже оправдались, отмечает издание. При этом снижение рождаемости и использование экологичных автомобилей окажет незначительный положительный эффект, который почти не будет иметь значение для выживания мира, пишет газета. Ранее сотрудники Европейского космического агентства спрогнозировали, что Земля будет непригодна для жизни в ближайший миллиард лет, передает телеканал 360. За этот период светимость Солнца увеличится на 10%, также возрастет температура, считают ученые.

Конец человеческой цивилизации ожидается к 2050 году. Такой прогноз сделал суперкомпьютер «Первый мир», который проанализировал загрязнение окружающей среды и другие факторы. «Суперкомпьютер, предназначенный для прогнозирования закономерностей в человеческой цивилизации, сделал ужасающий прогноз о том, что жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, закончится к 2050 году. Машина использовала продвинутый алгоритм для анализа таких факторов, как загрязнение окружающей среды и уровень рождаемости», — передает британская газета The Daily Star. Компьютер «Первый мир» создали в 1973 году ведущие университетские профессора. Предсказания алгоритма о снижении доступности природных ресурсов и жизненно важных минералов уже оправдались, отмечает издание. При этом снижение рождаемости и использование экологичных автомобилей окажет незначительный положительный эффект, который почти не будет иметь значение для выживания мира, пишет газета. Ранее сотрудники Европейского космического агентства спрогнозировали, что Земля будет непригодна для жизни в ближайший миллиард лет, передает телеканал 360. За этот период светимость Солнца увеличится на 10%, также возрастет температура, считают ученые.