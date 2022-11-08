Молока в регионе реализовано на 10,6 тон меньше, чем в прошлом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За девять месяцев текущего года в Челябинской области на 9,1% сократилась реализация молока. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«С января по сентябрь 2022 года в регионе на 9,1% сократилась продажа молока. Его реализация составила 106 тысяч тон», — заявили в региональном КСП.

В ведомстве отмечают, что при этом реализация основных видов сельскохозяйственной продукции за отчетный период выросла. В регионе увеличилась продажа зерна (+29,9%), скота и птицы (в живом весе) (+5,2%) и яиц (+3,3%).