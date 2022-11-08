08 ноября 2022

В Челябинской области упали продажи молока. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Молока в регионе реализовано на 10,6 тон меньше, чем в прошлом году Фото:

За девять месяцев текущего года в Челябинской области на 9,1% сократилась реализация молока. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«С января по сентябрь 2022 года в регионе на 9,1% сократилась продажа молока. Его реализация составила 106 тысяч тон», — заявили в региональном КСП.

В ведомстве отмечают, что при этом реализация основных видов сельскохозяйственной продукции за отчетный период выросла. В регионе увеличилась продажа зерна (+29,9%), скота и птицы (в живом весе) (+5,2%) и яиц (+3,3%).

Молоко стало единственной сельхозпродукцией, где наблюдается спад продаж и потребления
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За девять месяцев текущего года в Челябинской области на 9,1% сократилась реализация молока. Об этом URA.RU сообщили 9 ноября в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «С января по сентябрь 2022 года в регионе на 9,1% сократилась продажа молока. Его реализация составила 106 тысяч тон», — заявили в региональном КСП. В ведомстве отмечают, что при этом реализация основных видов сельскохозяйственной продукции за отчетный период выросла. В регионе увеличилась продажа зерна (+29,9%), скота и птицы (в живом весе) (+5,2%) и яиц (+3,3%).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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