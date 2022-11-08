08 ноября 2022

Екатеринбургский эпидемиолог призвал вакцинироваться от COVID новым способом

Екатеринбургский эпидемиолог Харитонов рекомендовал прививаться от COVID аэрозольной вакциной
© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемиолог дал рекомендации свердловчанам при аэрозольной вакцинации Фото:
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Коронавирус COVID-19

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал свердловчан вакцинировать от COVID-19 интраназальным (с помощью аэрозоля) способом. Помимо этого, врач дал рекомендации уже привитым гражданам.

«После интраназального введения рекомендовано в течение полутора — двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, прием пищи и жидкости», — передает слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.

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Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал свердловчан вакцинировать от COVID-19 интраназальным (с помощью аэрозоля) способом. Помимо этого, врач дал рекомендации уже привитым гражданам. «После интраназального введения рекомендовано в течение полутора — двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, прием пищи и жидкости», — передает слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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