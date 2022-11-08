Екатеринбургский эпидемиолог призвал вакцинироваться от COVID новым способом

Екатеринбургский эпидемиолог Харитонов рекомендовал прививаться от COVID аэрозольной вакциной

09 ноября 2022 в 09:57 Размер текста - 17 +

Эпидемиолог дал рекомендации свердловчанам при аэрозольной вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал свердловчан вакцинировать от COVID-19 интраназальным (с помощью аэрозоля) способом. Помимо этого, врач дал рекомендации уже привитым гражданам. «После интраназального введения рекомендовано в течение полутора — двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, прием пищи и жидкости», — передает слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал свердловчан вакцинировать от COVID-19 интраназальным (с помощью аэрозоля) способом. Помимо этого, врач дал рекомендации уже привитым гражданам. «После интраназального введения рекомендовано в течение полутора — двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, прием пищи и жидкости», — передает слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.