Екатеринбургский эпидемиолог призвал вакцинироваться от COVID новым способом

Эпидемиолог дал рекомендации свердловчанам при аэрозольной вакцинации
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов призвал свердловчан вакцинировать от COVID-19 интраназальным (с помощью аэрозоля) способом. Помимо этого, врач дал рекомендации уже привитым гражданам.
«После интраназального введения рекомендовано в течение полутора — двух часов воздерживаться от чихания и высмаркивания. Кроме всего, рекомендовано исключить курение, прием пищи и жидкости», — передает слова Харитонова корреспондент URA.RU с пресс-конференции по теме вакцинопрофилактики против COVID.
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