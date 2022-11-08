08 ноября 2022
07 ноября 2022

Прокуратура ЯНАО проверила законность трудоустройства замглавы мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прокуратура проверила законность трудоустройства чиновника Фото:

В ЯНАО проверили соблюдение законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.

«Установлено, что бывший заместитель главы администрации муниципального образования Аксаровское после увольнения обратился в администрацию МО Аксарковское для получения согласия о трудоустройстве на руководящую должность в коммерческую организацию. Председателем ликвидационной комиссии муниципального образования Аксарковское ему дан ответ об отсутствии препятствий», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что согласно закону вопрос трудоустройства бывших госслужащих рассматривает специальная комиссия. Как оказалось, этого не произошло. В адрес главы Приуральского района и организации было вынесено представление об устранении нарушений закона.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В ЯНАО проверили соблюдение законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры. «Установлено, что бывший заместитель главы администрации муниципального образования Аксаровское после увольнения обратился в администрацию МО Аксарковское для получения согласия о трудоустройстве на руководящую должность в коммерческую организацию. Председателем ликвидационной комиссии муниципального образования Аксарковское ему дан ответ об отсутствии препятствий», — сказано в сообщении. В ведомстве отметили, что согласно закону вопрос трудоустройства бывших госслужащих рассматривает специальная комиссия. Как оказалось, этого не произошло. В адрес главы Приуральского района и организации было вынесено представление об устранении нарушений закона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...