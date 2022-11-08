Прокуратура ЯНАО проверила законность трудоустройства замглавы мэрии

В ЯНАО проверили соблюдение законодательства о противодействии коррупции в отношении бывшего замглавы мэрии Аксаровское, который хотел устроиться руководителем в коммерческою компанию. Об этом сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
«Установлено, что бывший заместитель главы администрации муниципального образования Аксаровское после увольнения обратился в администрацию МО Аксарковское для получения согласия о трудоустройстве на руководящую должность в коммерческую организацию. Председателем ликвидационной комиссии муниципального образования Аксарковское ему дан ответ об отсутствии препятствий», — сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что согласно закону вопрос трудоустройства бывших госслужащих рассматривает специальная комиссия. Как оказалось, этого не произошло. В адрес главы Приуральского района и организации было вынесено представление об устранении нарушений закона.
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