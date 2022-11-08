В ХМАО запускается завод, у которого нет аналогов в России

09 ноября 2022 в 11:38 Размер текста - 17 +

Губернатор рассказала о главных проектах региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назвала срок запуска предприятия по изготовлению компонентов для детского питания. Об этом URA.RU узнало из трансляции отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2022 год в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «До конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания „Иммунокол“. Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов, основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до шести месяцев», — сказала Комарова.



Проект, связанный с детским питанием, согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеет статус комплексного научно-технического проекта инновационного цикла. Предприятия такого уровня в России не существует. В Югре будут производить основу для детского питания, мицеллярный казеин путем разделения молока на мембранных комплексах. Ранее URA.RU сообщало о том, что на первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. Линия производства будет запущена в ноябре. Мелкосерийное производство начнется в 2023 году при реализации второго этапа проекта.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова назвала срок запуска предприятия по изготовлению компонентов для детского питания. Об этом URA.RU узнало из трансляции отчета о результатах деятельности правительства Югры за 2022 год в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «До конца ноября этого года в Советском районе в тестовом режиме начнет работать первая линия по производству препарата питания „Иммунокол“. Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов, основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до шести месяцев», — сказала Комарова. Проект, связанный с детским питанием, согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеет статус комплексного научно-технического проекта инновационного цикла. Предприятия такого уровня в России не существует. В Югре будут производить основу для детского питания, мицеллярный казеин путем разделения молока на мембранных комплексах. Ранее URA.RU сообщало о том, что на первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. Линия производства будет запущена в ноябре. Мелкосерийное производство начнется в 2023 году при реализации второго этапа проекта.