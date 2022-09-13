13 сентября 2022

На территории ХМАО построят уникальный завод детского питания

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству снеков «O’keich». Тюмень, конвейер, оборудование, пищевое производство, производственная линия
Производственная линия будет запущена в ноябре Фото:

В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«На сегодня предприятия такого уровня в России не существует. Мы будем производить в Югре основу для детского питания, мицеллярный казеин путем разделения молока на мембранных комплексах. Проект поддержан правительством России, Ханты-Мансийского автономного округа», — цитирует учредителя компании «Победа-1» Николая Бурачевского депсвязей.

По словам главы региона Натальи Комаровой, инициатива компании «Победа-1», поддержанная правительством России и Югры, стала одним из масштабных инвестиционных проектов ХМАО. «Производство отечественных белковых компонентов с локализацией в Югре имеет большое значение», — подчеркнула Наталья Комарова.

На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. Линия производства будет запущена в ноябре. Мелкосерийное производство начнется в 2023 году при реализации второго этапа проекта. Производство основы для детского питания стартует в конце следующего года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе собрались делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций по программе импортозамещения. Идею поддержали региональные власти.

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В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры. «На сегодня предприятия такого уровня в России не существует. Мы будем производить в Югре основу для детского питания, мицеллярный казеин путем разделения молока на мембранных комплексах. Проект поддержан правительством России, Ханты-Мансийского автономного округа», — цитирует учредителя компании «Победа-1» Николая Бурачевского депсвязей. По словам главы региона Натальи Комаровой, инициатива компании «Победа-1», поддержанная правительством России и Югры, стала одним из масштабных инвестиционных проектов ХМАО. «Производство отечественных белковых компонентов с локализацией в Югре имеет большое значение», — подчеркнула Наталья Комарова. На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. Линия производства будет запущена в ноябре. Мелкосерийное производство начнется в 2023 году при реализации второго этапа проекта. Производство основы для детского питания стартует в конце следующего года. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе собрались делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций по программе импортозамещения. Идею поддержали региональные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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