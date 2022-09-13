На территории ХМАО построят уникальный завод детского питания

Производственная линия будет запущена в ноябре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В ХМАО построят уникальный для России завод по изготовлению компонентов детского питания. Производством будет заниматься компания «Победа-1», чей проект получил государственную поддержку. Об этом URA.RU рассказали в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«На сегодня предприятия такого уровня в России не существует. Мы будем производить в Югре основу для детского питания, мицеллярный казеин путем разделения молока на мембранных комплексах. Проект поддержан правительством России, Ханты-Мансийского автономного округа», — цитирует учредителя компании «Победа-1» Николая Бурачевского депсвязей.

По словам главы региона Натальи Комаровой, инициатива компании «Победа-1», поддержанная правительством России и Югры, стала одним из масштабных инвестиционных проектов ХМАО. «Производство отечественных белковых компонентов с локализацией в Югре имеет большое значение», — подчеркнула Наталья Комарова.

На первом этапе реализация проекта позволит заместить 10% внутреннего рынка, дальнейшее масштабирование обеспечит 100% текущей потребности в отечественных белковых компонентах. Линия производства будет запущена в ноябре. Мелкосерийное производство начнется в 2023 году при реализации второго этапа проекта. Производство основы для детского питания стартует в конце следующего года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе собрались делать туалетную бумагу из секретных документов банков, нефтяных компаний и государственных организаций по программе импортозамещения. Идею поддержали региональные власти.