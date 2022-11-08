Губернатор ХМАО дала прогноз о повышении спроса на нефть

09 ноября 2022 в 12:19 Размер текста - 17 +

Мировой спрос вырастет, поэтому нужно извлекать запасы по максимуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о предстоящем повышении спроса на нефть в мире. В связи с этим она призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в регионе. Об этом URA.RU узнало из обращения главы региона к югорчанам, которое транслировалось в ее официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «По прогнозам международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,5 млн. баррелей в сутки. Понимая ответственность Югры за обеспечение энергетического суверенитета страны, продолжим создавать условия для пополнения нефтегазовых резервов. Один из проектов развития нефтяной отрасли региона в составе федерального проекта — технология освоения трудноизвлекаемых водородов — это развитие отраслевого лабораторного комплекса центр исследования керна. Результаты исследования обеспечат высокую точность прогнозов добычи нефти, позволит оценить эффективность предложенных методов, новых технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов», — сказала Комарова.



Эффективные методы увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях — направление, по которому окружное правительство работает совместно с научно-техническим центром рационального недропользования имени Владимира Шпильмана. До конца 2023 года им поручено выполнить комплекс исследования горных пород, обеспечивающих создание цифровых паспортов керна.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала сроки запуска первой линии по производству препарата питания «Иммунокол». Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов, основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до шести месяцев, аналогов которому в России пока нет.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила о предстоящем повышении спроса на нефть в мире. В связи с этим она призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов в регионе. Об этом URA.RU узнало из обращения главы региона к югорчанам, которое транслировалось в ее официальном аккаунте в соцсети «ВКонтакте». «По прогнозам международного энергетического агентства, мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,5 млн. баррелей в сутки. Понимая ответственность Югры за обеспечение энергетического суверенитета страны, продолжим создавать условия для пополнения нефтегазовых резервов. Один из проектов развития нефтяной отрасли региона в составе федерального проекта — технология освоения трудноизвлекаемых водородов — это развитие отраслевого лабораторного комплекса центр исследования керна. Результаты исследования обеспечат высокую точность прогнозов добычи нефти, позволит оценить эффективность предложенных методов, новых технологий для разработки трудноизвлекаемых запасов», — сказала Комарова. Эффективные методы увеличения нефтеотдачи пластов на месторождениях — направление, по которому окружное правительство работает совместно с научно-техническим центром рационального недропользования имени Владимира Шпильмана. До конца 2023 года им поручено выполнить комплекс исследования горных пород, обеспечивающих создание цифровых паспортов керна. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала сроки запуска первой линии по производству препарата питания «Иммунокол». Это первый этап создания производства отечественных белковых компонентов, основы сухих молочных продуктов питания для новорожденных и детей до шести месяцев, аналогов которому в России пока нет.