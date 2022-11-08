Губернатор ХМАО пообещала открыть 10 тысяч новых рабочих мест

Общий объем инвестиций в ХМАО составил 176 миллиардов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ХМАО к 2030 году создадут дополнительные 10 тысяч рабочих мест. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова во время отчета о результатах деятельности правительства округа за 2022 год, транслировавшийся в официальной группе правительства ХМАО в соцсети «ВКонтакте»

«В 2022 году государственные органы власти, институты развития и органы местного самоуправления сопровождали 468 инвестиционных проекта разного уровня с общим объемом инвестиций 176 миллиардов рублей. В результате их реализации к 2030 году будут созданы более 10 тысяч», — сообщила Комарова.

Речь идет о таких проектах, как производство мобильных заправочных комплексов в Нефтеюганске, добыча и переработка сфагнума, строительство научно-технического центра в Сургуте и индустриального парка в Когалыме.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова анонсировала открытие 6 больниц в регионе. Об открытии больниц она сообщила во время ежегодного обращения к жителям.