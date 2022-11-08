Губернатор ХМАО анонсировала открытие 6 больниц в регионе

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила об открытии шести новых больницы Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила об открытии шести новых медицинских учреждений на территории округа. Во время ежегодного обращения к жителям губернатор заявила, что больницы введут в эксплуатацию до конца 2022 года, передает корреспондент URA.RU.

«По программе модернизации первичного звена здравоохранения до конца года будут введены в эксплуатацию шесть объектов. Это амбулатория в поселке Сергино, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Белогорье, Ягурьях, больница в деревне Русскинская, амбулатория в селе Локосово, участковая больница в Горноправдинске», — сообщила Комарова.

В список планируемых ко вводу в эксплуатацию медицинских учреждений в этом году не вошла больница-долгострой в Нижневартовске. Губернатор отметила, что «высокотехнологичную медицинскую помощь в 2022 году получили свыше 12 тысяч югорчан».

Ранее URA.RU писало о ежегодном обращении губернатора Комаровой к жителям ХМАО. Комарова выступила 9 ноября с ежегодным отчетом и озвучила приоритетные направления инвестиционной деятельности региона на 2023 год.