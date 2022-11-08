Дума ХМАО направит деньги депутатского фонда на восстановление Донбасса

Правительство поддержало инициативу депутатов о выделении помощи Донбассу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дума ХМАО направит на восстановление Донбасса деньги из депутатского фонда. Об этом заявила глава округа Наталья Комарова во время ежегодного отчета о результатах деятельности правительства округа.

«Зная, что председатель думы Борис Хохряков уже обратился к вам с предложением о направлении средств бюджетного депутатского фонда на оказание помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик. Запорожской и Херсонской областей. Правительство региона его [Хохрякова] поддерживает. Мы вместе», — сообщила Комарова.

Также глава округа сообщила о работе в рамках соглашение о сотрудничестве по восстановлению инфраструктуры в городе Макеевка (ДНР). В результате сотрудничества в городе восстановлено 56 объектов из 90 запланированных. Это 46 домов, 7 школ и 3 детских сада.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала открыть в округе 10 тысяч новых рабочих мест к 2030 году. Об этом она заявила во время ежегодного отчета о работе правительства.