Авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников

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Авиакомпания «Ямал» ищет новых сотрудников в ХМАО, ЯНАО и Тюмени Фото:

Авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без.

«Желающих связать работу с авиацией, расширить свой кругозор и полностью изменить образ жизни, авиакомпания „Ямал“ приглашает пройти отбор на должность бортпроводник, с дальнейшим обучением и трудоустройством», — сообщается в вакансии. Она опубликована на официальном сайте авиакомпании.

Соискатели должны иметь образование не ниже среднего, пройти военную службу в ВС (для военнообязанных), не иметь ограничений по состоянию здоровья, знать английский язык, быть готовым к работе во внештатных ситуациях и разъездному характеру работы. Также в авиакомпанию требуются водитель в Тюмени, авиамеханик в Салехарде, генеральный представитель в ХМАО, ЯНАО и Тюмени. С полным списком вакансий можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

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Авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без. «Желающих связать работу с авиацией, расширить свой кругозор и полностью изменить образ жизни, авиакомпания „Ямал“ приглашает пройти отбор на должность бортпроводник, с дальнейшим обучением и трудоустройством», — сообщается в вакансии. Она опубликована на официальном сайте авиакомпании. Соискатели должны иметь образование не ниже среднего, пройти военную службу в ВС (для военнообязанных), не иметь ограничений по состоянию здоровья, знать английский язык, быть готовым к работе во внештатных ситуациях и разъездному характеру работы. Также в авиакомпанию требуются водитель в Тюмени, авиамеханик в Салехарде, генеральный представитель в ХМАО, ЯНАО и Тюмени. С полным списком вакансий можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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