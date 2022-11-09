Авиакомпания «Ямал» ищет бортпроводников

09 ноября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Авиакомпания «Ямал» ищет новых сотрудников в ХМАО, ЯНАО и Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без. «Желающих связать работу с авиацией, расширить свой кругозор и полностью изменить образ жизни, авиакомпания „Ямал“ приглашает пройти отбор на должность бортпроводник, с дальнейшим обучением и трудоустройством», — сообщается в вакансии. Она опубликована на официальном сайте авиакомпании. Соискатели должны иметь образование не ниже среднего, пройти военную службу в ВС (для военнообязанных), не иметь ограничений по состоянию здоровья, знать английский язык, быть готовым к работе во внештатных ситуациях и разъездному характеру работы. Также в авиакомпанию требуются водитель в Тюмени, авиамеханик в Салехарде, генеральный представитель в ХМАО, ЯНАО и Тюмени. С полным списком вакансий можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.

Авиакомпания «Ямал» ищет сотрудников на вакансию бортпроводников в ЯНАО, ХМАО и Тюмени. Компании требуются сотрудники с опытом и без. «Желающих связать работу с авиацией, расширить свой кругозор и полностью изменить образ жизни, авиакомпания „Ямал“ приглашает пройти отбор на должность бортпроводник, с дальнейшим обучением и трудоустройством», — сообщается в вакансии. Она опубликована на официальном сайте авиакомпании. Соискатели должны иметь образование не ниже среднего, пройти военную службу в ВС (для военнообязанных), не иметь ограничений по состоянию здоровья, знать английский язык, быть готовым к работе во внештатных ситуациях и разъездному характеру работы. Также в авиакомпанию требуются водитель в Тюмени, авиамеханик в Салехарде, генеральный представитель в ХМАО, ЯНАО и Тюмени. С полным списком вакансий можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании.