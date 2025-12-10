У главы курганского УФАС появился новый заместитель, ответственный за госзакупки

В курганском УФАС нашли замену уволившейся замглавы Ивановой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В управлении Федеральной антимонопольной службы по Курганской области (ФАС) назначили нового заместителя руководителя, который будет курировать сферу государственных закупок. Должность заняла Марина Чеботина, ранее занимавшая пост заместителя начальника профильного отдела. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Марина Чеботина назначена на должность заместителя руководителя управления, курирующего сферу государственных и муниципальных закупок. Она будет отвечать за рассмотрение жалоб участников торгов, контроль исполнения контрактов и профилактику нарушений в этой сфере», — рассказывают URA.RU источники.

Источники отмечают, что Чеботина пришла на место бывшего замруководителя управления Аллы Ивановой, которая ранее непродолжительное время исполняла обязанности главы регионального УФАС. Кроме того, информация подтверждается на официальном сайте курганского управления ФАС. Там указано, что Марина Чеботина работает в должности заместителя руководителя управления и начальника отдела контроля закупок и антимонопольного регулирования органов власти.

