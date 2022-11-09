Песков посетил Луганск

Дмитрий Песков провел обучение для СМИ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков съездил в Луканск. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска. Он проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сообщил Кириенко в интервью ТАСС.
Луганская народная республика была освобождена российскими военными в ходе спецоперации РФ на Украине. Регион вошел в состав России вместе с Херсонской областью, частью ДНР и Запорожья. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин съездил в ДНР, сообщают «Дни.ру».
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