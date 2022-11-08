Звезда MMA Емельяненко приехал в ХМАО для развития смешанных единоборств

09 ноября 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Во время соревнований будет подписано соглашении о развитии спорта в ХМАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске с 9 по 13 ноября проходит Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества», в рамках которого будет подписано соглашение между властями ХМАО и федерацией ММА. Для подписания соглашения Ханты-Мансийск посетил российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко. «Работа велась большая, мы закупили новые клетки для проведения боев, которые необходимы для проведения такого уровня соревнований, закупили инвентарь. Сегодня спортсмены пребывают с различных точек нашей страны, в том числе и международные спортсмены. Сегодня ведутся подготовительные работы и завтра уже начнутся бои», — сказал заместитель директора «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс. Предварительно, на участие в соревнованиях заявились больше 140 человек и больше 10 команд. Емельяненко добавил, что федерация смешанного единоборства Югры является одной из лучших в стране. «Многие приводят в пример федерацию Югры, развитие и результаты на лицо. Надеемся, что проведем здесь чемпионат России в бедующем году», — сказал Емельяненко. Он также добавил, что между федерацией и правительством ХМАО будет подписано соглашение о поддержке детского и адаптивного спорта. Президент федерации смешанного единоборства (ММА) в ХМАО Игорь Черников рассказал, что статус соревнований значительно вырос по сравнению с прошлым годом. «В этом году два новшества в нашем турнире. Понятно, что его статус значительно вырос. И приближаясь к международным стандартам мы решили вручать пояса, это разработка наших дизайнеров. Второе новшество заключается в том, что в соревнованиях будут участвовать женщины», — заключил Черников.

В Ханты-Мансийске с 9 по 13 ноября проходит Международный турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Кубок Содружества», в рамках которого будет подписано соглашение между властями ХМАО и федерацией ММА. Для подписания соглашения Ханты-Мансийск посетил российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко. «Работа велась большая, мы закупили новые клетки для проведения боев, которые необходимы для проведения такого уровня соревнований, закупили инвентарь. Сегодня спортсмены пребывают с различных точек нашей страны, в том числе и международные спортсмены. Сегодня ведутся подготовительные работы и завтра уже начнутся бои», — сказал заместитель директора «ЮграМегаСпорт» Олег Дресс. Предварительно, на участие в соревнованиях заявились больше 140 человек и больше 10 команд. Емельяненко добавил, что федерация смешанного единоборства Югры является одной из лучших в стране. «Многие приводят в пример федерацию Югры, развитие и результаты на лицо. Надеемся, что проведем здесь чемпионат России в бедующем году», — сказал Емельяненко. Он также добавил, что между федерацией и правительством ХМАО будет подписано соглашение о поддержке детского и адаптивного спорта. Президент федерации смешанного единоборства (ММА) в ХМАО Игорь Черников рассказал, что статус соревнований значительно вырос по сравнению с прошлым годом. «В этом году два новшества в нашем турнире. Понятно, что его статус значительно вырос. И приближаясь к международным стандартам мы решили вручать пояса, это разработка наших дизайнеров. Второе новшество заключается в том, что в соревнованиях будут участвовать женщины», — заключил Черников.