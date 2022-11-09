Песков: Путин посетит Донбасс

Песков заявил, что Путин посетит Донбасс, так как это российская территория
новость из сюжетаПрисоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России
Президент РФ Владимир Путин посетит Донбасс, однако пока не определено, когда именно. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не сомневаюсь, что придет время, когда Путин приедет в Донбасс, естественно», — приводит слова Пескова ТАСС. Представитель Кремля напомнил, что это российские регионы.
Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдумов. Ранее Песков заявил, что посетил Донбасс.
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