Журналисты курганского провластного СМИ заявили, что их вынуждают уволиться

Сотрудники курганского правительственного холдинга «Новый мир» пожаловались на сокращение зарплаты

09 ноября 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

В холдинге «Новый мир» заговорили о низких зарплатах и переработках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганского правительственного издания «Новый мир» жалуются, что их вынуждают уволиться из-за низких зарплат и переработок. Соответствующая информация поступила в адрес редакции URA.RU сразу от нескольких источников. По словам инсайдера, пожелавшего остаться анонимным, после реорганизации всех редакций в единый холдинг сотрудникам обещали увеличить оклад. «Сейчас его размер варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. По итогам октября нам сократили зарплату, а прописанные в коллективном договоре премии выдают не в полном объеме. Из-за таких условий нас просто вынуждают уволиться», — говорит инсайдер. Его коллега подтвердил информацию URA.RU, отметив, что многие сотрудники вынуждены работать за одну зарплату на нескольких должностях, чтобы не закрывать ставки новыми сотрудниками. Источник из холдинга подтвердил URA.RU, что в районных газетах есть свободные ставки, при этом отрицает низкие зарплаты. Проблема с кадрами заключается в том, что нет желающих работать. Кроме того, в районах не заинтересованы брать новых сотрудников, поскольку сами совмещают несколько должностей. «Один человек и журналист, и редактор, и корректор, и менеджер. И зарплата соответствующая, потому и не принимают новых сотрудников», — отметил инсайдер. Он добавил, что сотрудники некоторых районных газет получают зарплату больше, чем средняя по региону (38 000 руб.) или около того. Исполняющая обязанности директора ИД «Новый мир» Мария Баева в разговоре с URA.RU от комментариев воздержалась. На звонок URA.RU председатель Курганского Союза журналистов (куда входят практически все районные газеты) Ирина Борисова сообщила, что у нее нет времени для разговора. На вопрос о том, когда ей удобно поговорить, председатель повесила трубку. Также URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства области, на момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что на март 2021 года расходы холдинга «Новый мир» превышали доходы на 1,1 млн рублей и составляли 31 млн рублей. После объединения, произошедшего 1 июня 2021 года, расходы увеличились в три раза. На 31 декабря 2021 года расходы холдинга составили 96,9 млн рублей, а доходы — 81,8 млн рублей.

Сотрудники курганского правительственного издания «Новый мир» жалуются, что их вынуждают уволиться из-за низких зарплат и переработок. Соответствующая информация поступила в адрес редакции URA.RU сразу от нескольких источников. По словам инсайдера, пожелавшего остаться анонимным, после реорганизации всех редакций в единый холдинг сотрудникам обещали увеличить оклад. «Сейчас его размер варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. По итогам октября нам сократили зарплату, а прописанные в коллективном договоре премии выдают не в полном объеме. Из-за таких условий нас просто вынуждают уволиться», — говорит инсайдер. Его коллега подтвердил информацию URA.RU, отметив, что многие сотрудники вынуждены работать за одну зарплату на нескольких должностях, чтобы не закрывать ставки новыми сотрудниками. Источник из холдинга подтвердил URA.RU, что в районных газетах есть свободные ставки, при этом отрицает низкие зарплаты. Проблема с кадрами заключается в том, что нет желающих работать. Кроме того, в районах не заинтересованы брать новых сотрудников, поскольку сами совмещают несколько должностей. «Один человек и журналист, и редактор, и корректор, и менеджер. И зарплата соответствующая, потому и не принимают новых сотрудников», — отметил инсайдер. Он добавил, что сотрудники некоторых районных газет получают зарплату больше, чем средняя по региону (38 000 руб.) или около того. Исполняющая обязанности директора ИД «Новый мир» Мария Баева в разговоре с URA.RU от комментариев воздержалась. На звонок URA.RU председатель Курганского Союза журналистов (куда входят практически все районные газеты) Ирина Борисова сообщила, что у нее нет времени для разговора. На вопрос о том, когда ей удобно поговорить, председатель повесила трубку. Также URA.RU направило запрос в пресс-службу правительства области, на момент публикации ответ не поступил. До этого URA.RU писало, что на март 2021 года расходы холдинга «Новый мир» превышали доходы на 1,1 млн рублей и составляли 31 млн рублей. После объединения, произошедшего 1 июня 2021 года, расходы увеличились в три раза. На 31 декабря 2021 года расходы холдинга составили 96,9 млн рублей, а доходы — 81,8 млн рублей.